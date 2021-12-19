台中245路公車12/23上路 每日60班次

245路公車12月23日上路行駛。（交通局提供）

2021/12/19 21:54

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市烏日溪南地區現有281路公車路線行經，交通局新闢245路公車「大肚區公所-亞大醫院」，即將於12月23日上路，245路公車由四方公司經營，路線從亞大醫院出發，行經烏日區公所、新烏日車站、烏日林新醫院到大肚區公所，營運時間由上午6時至晚間22時，每日提供約60班次，滿足霧峰、烏日民眾通勤、就醫及轉乘高鐵、台鐵、捷運等需求，大肚、烏日、霧峰在地鄉親可多加利用。

交通局長葉昭甫表示，烏日溪南地區人口日漸增加，現階段只有一條281路公車服務，且主要服務霧峰農工及台中火車站等地，對於烏日溪南地區大眾運輸較為不足，交通局為完善台中市公車路網新闢245路公車，即將於12月23日通車服務在地鄉親，該路公車路線從亞大醫院出發，沿途行經溪南國中、烏日區公所、烏日國中、新烏日車站、烏日林新醫院、旭光國小、成功車站到大道國中等地，終點站為大肚區公所，可強化大肚、烏日溪南地區及霧峰大眾運輸的服務，透過245路公車通車上路，也將使大肚、烏日、霧峰民眾與捷運、台鐵、高鐵轉乘更加緊密。

葉局長補充說明，由四方公司經營的245路公車上路後，不分平、假日，每日營運班次達60班，且全線採低底盤公車營運，除提升烏日、霧峰等地區民眾就醫、通學、通勤需求外，對年長者使用大眾運輸將更加方便。

交通局提醒，245路公車每日營運時間由上午6時至晚間22時，每日提供約60班次服務，如欲查詢公車最新相關資訊可至「台中市政府交通局」官網、「台中市即時公車動態資訊」網站查詢，或下載「台中公車APP」，如有其他問題可撥打市民免費專線「1999」洽詢。

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