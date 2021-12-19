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    中市優質視障按摩據點 LINE熱點快速找

    視障按摩提供優質按摩服務，期盼更多人看到。（記者蔡淑媛攝）

    視障按摩提供優質按摩服務，期盼更多人看到。（記者蔡淑媛攝）

    2021/12/19 21:12

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市勞工局輔導89處優良視障按摩據點，遍及全市各行政區，今年勞工局首度與通訊軟體LINE旗下團隊LINE熱點合作「台灣摩力FUN送」，協助視障按摩據點數位轉型，訴求有國家證照、安心及與眾不同，從傳統行銷轉往數位行銷，期望透過社群，讓更多的消費者看到視障按摩服務。

    勞工局透過LINE熱點團隊推動公益專案，協助台中市優良視障按摩據點在LINE服務頁面中建置數位店家，並以店家查找技術、定位功能、距離排序及我的收藏等功能，使用者只要一機在手，打開「LINE熱點」首頁，搜尋「台中優良視障按摩」據點，點擊就能了解服務詳情，期待大家看到視障朋友的專業亮點。

    勞工局長張大春表示，今年度許多業者因為疫情三級警戒停業，視障按摩也被波及，市府除了協助視障按摩師施打疫苗外，同時也思考協助其數位轉型，與LINE熱點合作只是個開端，現在台中市優良視障按摩據點按摩師，已全數施打完兩劑疫苗，能提供相對安全、技術優良及放鬆舒適的環境，希望民眾可以給予更多的支持。

    台中市勞工局參考星級旅館、遊樂園、觀光工廠等評鑑機制，首創視障按摩據點評鑑以來，評選出89處優良視障按摩據點，其中14處為今年新增的新據點公開表揚，相關作法及評分標準更為其他縣市效法。

    勞工局與LINE熱點「台灣摩力FUN送」，協助視障按摩據點數位轉型，訴求有國家證照、安心及與眾不同，從傳統行銷轉往數位行銷。（勞工局提供）

    勞工局與LINE熱點「台灣摩力FUN送」，協助視障按摩據點數位轉型，訴求有國家證照、安心及與眾不同，從傳統行銷轉往數位行銷。（勞工局提供）

    勞工局與LINE熱點合作「台灣摩力FUN送」協助視障按摩據點行銷。（勞工局提供）

    勞工局與LINE熱點合作「台灣摩力FUN送」協助視障按摩據點行銷。（勞工局提供）

    勞工局長張大春頒發臺獎牌表揚中市優良視障按摩師。（勞工局提供）

    勞工局長張大春頒發臺獎牌表揚中市優良視障按摩師。（勞工局提供）

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