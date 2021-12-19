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    遇50年最嚴重乾旱 台中今年初河川死魚事件大爆增

    北屯區二重溪匯流口為死魚好發點，過去發生大量魚群暴斃，死魚佈滿河面。（記者蔡淑媛攝）

    北屯區二重溪匯流口為死魚好發點，過去發生大量魚群暴斃，死魚佈滿河面。（記者蔡淑媛攝）

    2021/12/19 20:28

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中今年初枯水期，許多水道水位僅剩10到20公分的低水位，易讓魚隻發生窘迫與缺氧致死亡，1至5月已發生221件死魚事件，較往年同期高出3倍，環保局與逢甲大學合作開發「人工智慧溶氧計算機」，透過環境大數據分析及預測未來7天的溶氧量，準確度達8成，已在9處死魚好發點監測水質，預防死魚事件。

    台灣今年面臨50多年來最嚴重乾旱，原本枯水期為11月至次年4月，近3年變化提早到10月開始，降雨集中5月至9月，枯水期長達7個月，且枯水期雨量較過去減少一半，各種水道水位偏低，一般正常水位普遍有30公分以上，但今年初枯水期，許多水道水位僅剩約一半，水中魚隻背鰭甚至露出水面，即便正常氣溫氣壓，也易讓魚隻發生窘迫與缺氧致死亡。

    環保局與逢大環境科技與智慧研究中心合作開發的溶氧計算機，主要蒐集今年度分布台中市各水域的30台水質感測器數據，加上水位與氣象條件及不同水域的環境特徵進行大數據分析，以人工智慧技術建置「溶氧計算機」，由介接水質數據並自動計算，運用視覺化圖示與顏色辨識，以死魚預警溶氧日曆預測未來7天水域的溶氧狀況，目前部分測試點位具有8成以上預測準度，未來將持續導入更多水質數據，提升模擬模式準度，並規劃擴增預測點位，進以掌握全市水域未來的溶氧概況，預警死魚發生。

    環保局長陳宏益指出，環保局去年廣泛運用環保署提供的水質感測器，除作為污染查緝用，亦針對9處包括西屯區東大溪協和三橋、大雅區-大山橋、西屯區-黎明溝、潭子區-公廳溪、北屯區-二重溪匯流口、大里區-立仁橋、烏日區-涼傘樹圳、梧棲區-大莊橋、烏日區-五福溪，死魚好發點位布設，以監測水域水質。

    陳宏益說，由於死魚問題複雜，不同月份、季節、水泥河道悶熱、水溫過高、河道水位及水量偏低、底泥分解釋出污染物、河道施工影響水質、不同水域等，或感潮帶的鹽度變化、水工設施對魚隻迴游的限制，亦可能導致魚隻陷入不利生存環境而面臨死亡威脅，台中擁有全台最大的潮差環境狀況，故感潮河段亦為死魚問題重點注意河段，頻繁發生的死魚事件，不僅造成人力物力的消耗，也衍生環境衛生問題，並影響市民的生活品質。

    環保局監測死魚好發點的溶氧趨勢。（環保局提供）

    環保局監測死魚好發點的溶氧趨勢。（環保局提供）

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