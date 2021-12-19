48歲女攀登南湖大山北峰突暈倒 消防局及時徵召高山協作救援

高山協作背負暈倒的李女到山屋等候救援。（記者歐素美翻攝）

2021/12/19 19:56

〔記者歐素美／台中報導〕48歲李女等3名女性登山客今天攀登和平區南湖大山線（南湖大山北峰）時，李女突然暈倒、意識不清，隊友趕緊打119報案，因台中市消防局梨山分隊出勤至事故地點需2日，消防立即派遣梨山分隊2人，會同合歡山管理站巡查員及保七太魯閣警察隊員警前往救援，同時通知阿凱登山社聯絡徵召張永鴻高山協作協助處理，幸高山協作及時到場將李女背回山屋，空勤總隊於下午四點半出動直升機將李女吊掛下山送醫。

台中市消防局表示，李女（48歲）攀登和平區南湖大山線（南湖大山北峰），於今天上午11點多突然暈倒，因同行的都是女子，無力背負，幸高山協作張永鴻等在附近，消防局及時徵召，由高山協作負責趕到南湖北峰，將李女背負至南湖山屋照料，李女意識逐漸恢復，後來因天候轉好，空勤總隊並於下午4點半出動直升機前往吊掛，在南湖山屋旁停機坪成功將李女吊掛上機，於5點22分降落東勢河濱公園，由東勢消防分隊救護車送往東勢農民醫院。

東勢農民醫院急診科主任廖培宏表示，李女到院時生命跡象穩定，疑似高山症或高山肺水腫，目前已轉梧棲童綜合醫院治療。

空勤總隊將李女吊掛到東勢河濱公園，由救護車送醫。（記者歐素美翻攝）

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