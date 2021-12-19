台中獨居婦欠租喝自來水度日 暖警伸援手助度難關

暖警林志營。（記者許國楨翻攝）

2021/12/19 19:49

〔記者許國楨／台中報導〕台中市第一分局警備隊警員林志營，10多年來幫助無數街友、癌友及弱勢民眾申請急難救助，及時度過人生困境，濟弱扶貧超過600件，最近透過同仁轉介，得知獨居鄭姓老婦生活陷入困境，竟然已經連續三天未進食只喝自來水度日，且連房租都繳不出，立即向慈善團體申請急難補助金，盼藉此協助早日度過難關。

台中市第一分局西區派出所警員廖苡任本月12日值班時，70歲的鄭姓婦人到警所求助表示，自己的身分證掉了，不知道該怎麼辦，希望警方協助，過程中也向廖員表示最近生活陷入困境，沒有身分證相當麻煩，廖員得知後，立刻轉介警備隊同事林志營幫忙協助。

鄭婦向林員表示，丈夫因中風全癱併發多項惡疾日前不幸往生，但因不熟悉社福相關補助，因此未申請到弱勢喪葬補助，勉力完成丈夫後事後，用罄存款，不料屋漏偏逢連夜雨，自身也因痼疾惡化，又加上嚴重失眠、精神恍惚，無力工作，迄今近半年無工作收入，目前積欠房租兩個月，處境每況愈下，到所時已三天未進食且只喝自來水度日。

林員得知原委，立即購買便當讓鄭婦果腹，另也協助轉介西區區公所申請馬上關懷，並向中市神岡區通天宮許永欣主委、南清功德會、台中市觀音佛祖、友愛、善願、張榮發基金會等慈善團體申請補助，盼助鄭婦順利度過難關；林員表示，會持續把民眾的事當成自己的事來處理，盡心盡力將治安、交通及為民服務工作做好。

林員得知鄭姓老婦困境，趕緊先買便當給她果腹。（記者許國楨翻攝）

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