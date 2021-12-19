台中立委辦「耶誕親子泡泡趴」 里長少女心大噴發

「耶誕親子泡泡派對」活動吸引超過四百位大小朋友參加。（記者許國楨攝）

2021/12/19 18:05

〔記者許國楨／台中報導〕台中市立委黃國書、市議員邱素貞以及國光里長陳雅惠、東興里長宋茂榮，19日下午在東區東峰公園舉辦「耶誕親子泡泡派對」活動，請來泡泡達人許日榮表演各式泡泡特技，吸引超過400名大小朋友參加，陳雅惠也少女心大噴發與民眾忘情遊戲，而現場也提供體驗道具讓親子同樂，現場歡笑聲不斷。

立委黃國書表示，自2年前舉辦親子泡泡派對，到現在已經舉辦不下50場，由於深受孩子及家長喜愛，服務處未來仍會繼續舉辦泡泡派對，以及其它親子活動，鼓勵大家走出戶外，有益健康；表演各式創意泡泡的許日榮認為，公園玩泡泡，是許多小朋友最快樂與難忘的活動，現場也提供體驗道具讓親子同樂，希望每個家庭都能因泡泡帶來歡樂，增進親子互動關係。

市議員邱素貞表示，受疫情影響，為避免室內群聚感染，公園是許多民眾休憩、運動的最佳場所，她經常到東峰公園散步，看見公園裡有許多大小朋友，前來運動、遊戲，因此經由親子泡泡派對的機會，特別提醒民眾重視公園相關遊戲設施安全，避免發生任何意外。

國光里長陳雅惠指出，參加「親子泡泡趴」活動的民眾，非常踴躍，大部分採掃描QRCODE方式報名，主辦單位統計報名人數，「大人」有217名、「小朋友」有190名，由於天氣晴朗，也吸引許多在公園的民眾現場報名加入同樂，超過400名親子走出戶外，遠離3C電子產品，一起忘情遊戲。

陳姓民眾帶就讀小二女兒來參加說，看到小孩子追逐泡泡，展現笑容，勾起自己兒時玩樂的天真模樣，希望可以再參加類似親子活動，讓小朋友留下難忘的歡樂時光；陳雅惠說，當小朋友看到泡泡，興奮到極點，跑跑跳跳，不斷追逐、用手搓，簡直玩瘋了，大人看到泡泡多種玩法也直呼驚奇，活動中歡笑聲不斷，讓親子都度過一個快樂的星期假期。

國光里長陳雅惠少女心大噴發，也追著泡泡玩。（記者許國楨攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法