烏日麗水所長跌水溝機車壓住身亡 盧秀燕允全力協助家屬

烏日分局麗水派出所長林木火，18日被人發現連人帶車跌入溝中身亡，台中市長盧秀燕（左）今天到殯儀館慰問林木火的太太（右）。（記者陳建志翻攝）

2021/12/19 15:44

〔記者陳建志／台中報導〕台中市警局烏日分局麗水派出所長林木火，18日公投因選舉勤務未到，也聯絡不到人，沒想到中午時被人發現跌落水溝中，被機車壓住身亡，台中市長盧秀燕今天前往殯儀館慰問家屬，她說對於意外極為不捨，鼓勵林太太「我們是一家人，妳不是孤單的」，市府會全力協助，讓往生的林所長沒有罣礙。

盧秀燕是今天早上前往東海殯儀館慰問家屬，強調林所長備受同仁肯定，這次發生意外，讓人不捨，警察同仁很團結溫暖，全力協助處理後事，請林太太安心。

盧秀燕緊握著林太太的手說，為了讓往生的先生安心，請林太太一定要把自己照顧好。林家兩個兒子，小兒子就讀高三，剩半年即將考大學，現在正是關鍵時期，鼓勵林太太為母則強，盼讓兒子安心念書、順利考上大學，讓在天上的先生不會掛心。

盧秀燕也對林所長的小兒子說，事情交給大人，鼓勵他好好念書，因為媽媽心臟裝支架，請他要多關心媽媽身體，讓她有依靠。

盧秀燕說，遭逢意外衝擊很大，這是人生很大的難關，但只能勇敢面對，請兩個兒子一定要好好照顧自己，並完成媽媽的心願，後事市府一定全力協助。

烏日分局長楊川表示，對於林所長發生意外極度不捨，雖然表定輪休，但因公投將至，12月17日下午仍至分局參加「全國公民投票安全維護勤務勤前教育」，勤教結束後返回所內，向同仁轉達執勤重點，當天晚間騎乘偵防機車外出巡視轄區，就未再返回所內，昨天才被民眾發現連人帶車跌落溝中不幸身亡，同仁都極為不捨。

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