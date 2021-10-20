顏寬恒促「刪Q」驚見迴力鏢！ 四叉貓笑：這感覺我超熟悉

立委顏寬恒19日晚間在臉書發文，針對台灣基進立委陳柏惟罷免案23日將投票，號召鄉親投下罷免票，批評「這些人一輩子沒住過我們的故鄉，卻想要當我們的主人，決定我們的命運」。（圖取自顏寬恒臉書）

2021/10/20 00:08

〔即時新聞／綜合報導〕台灣基進立委陳柏惟罷免案23日將投票，陳柏惟「100小時民主最後一哩路行腳」19日抵達沙鹿，還路過顏家服務處；「刪Q」志工、前立委顏寬恒晚間在臉書批評「這些人一輩子沒住過我們的故鄉，卻想要當我們的主人，決定我們的命運」，號召鄉親投罷免票。網紅「四叉貓」劉宇接著發文稱「驚見迴力鏢」，暗諷顏寬恒的文章恐怕自打臉，「寬恒葛格我懂你！這感覺我超熟悉」。

顏寬恒19日晚間在臉書表示，「一路走來，終於到了最後幾天了，整個執政黨舉全國之力對我們指指點點，來我們的家鄉如入無人之境，這些人一輩子沒住過我們的故鄉，卻想要當我們的主人，決定我們的命運」，並呼籲沙鹿、霧峰、大肚、烏日、龍井的「鄉親們，要創造歷史，找回榮耀，光復故鄉」！

對此，四叉貓在臉書貼出顏寬恒的文章截圖，並特別在「整個執政黨舉全國之力對我們指指點點，來我們的家鄉如入無人之境，這些人一輩子沒住過我們的故鄉，卻想要當我們的主人，決定我們的命運」標註，嘲諷地說，「2019的後半年，一群韓粉扛著國旗在我的家鄉如入無人之境，他們明明沒住過高雄，卻又愛罵我們高雄人不珍惜韓導（韓國瑜），我懂！我真的都懂！」

網友見狀紛紛諷刺「舉韓導這個例子真是太貼切了」、「光復？所以台中二選區是顏家的地盤嗎？」、「打人的喊救命 差不多就是這樣～」、「既苗栗之後第二個宣布獨立的縣市嗎」、「這是台中中二選區的獨立宣言嗎？」。

民進黨立委鄭運鵬也在臉書貼出顏寬恒的文章截圖表示，在民主時代，陳柏惟靠的是正當參選，不靠買票、不綁宮廟，選區市民用選票接受了高雄來的台灣子弟，陳柏惟就是民主認證的台中立委台中人。

鄭運鵬藉由顏寬恒的文章批評，中國國民黨正是「百分之百、不折不扣的外來政權」，敗給中國共產黨前，蔣家政權沒有在台中住過一天，靠的是槍桿子壓制台灣人民的政權，決定人民的生死，「顏家若真心有家鄉，從以前到現在，有靠北過中國國民黨一句話嗎」？

顏寬恒19日晚間在臉書發文呼籲中二鄉親光復故鄉，引發網友熱議。（合成圖，圖取自顏寬恒、鄭運鵬臉書）

網紅「四叉貓」劉宇接著發文稱「驚見迴力鏢」，暗諷顏寬恒的文章恐怕自打臉，「寬恒葛格我懂你！這感覺我超熟悉」。（圖取自四叉貓臉書）

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