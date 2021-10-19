第12期疫苗接種 台中55到64歲免預約可到快打站施打

中市府在今晚決定加開服務量能，55歲到64歲民眾不用預約，可在10月22、27日下午到45處快打站施打莫德納疫苗第2劑。（記者蔡淑媛攝）

2021/10/19 22:22

〔記者蔡淑媛／台中報導〕第12期疫苗昨天開放預約，今天上午10點開放第一階段莫德納第2劑的55歲以上民眾（7月16日前接種第1劑）預約，其中台中市為65歲以上長者安排快打站造冊接種，並在今天上午市政會議公佈在10月22日及27日開快打站接種，不過長者早一馬當先預約，造成約7700名55歲至64歲民眾有過半數人預約不到，市府在今晚也決定加開服務量能，55歲以上長者都可在這2天快打站下午施打。

中市在第12期將為超過50萬人施打，是至今最多人的一次，包括BNT第1劑與AZ、莫德納第2劑及高端疫苗，將於本週22日開打至11月3日，分2階段並分流在合約醫院、診所、快打站及衛生所施打。

第12期第一階段疫苗莫德納第2劑開放55歲以上民眾施打，衛生局統計，中市在該階段獲中央撥配莫德納疫苗5.2萬劑，其中4.5萬為65歲以上長者施打，並造冊在快打站接種，另55歲到64歲有需求民眾約7700人，因此市府開設1.5萬名額。

曾梓展表示，19日開放55歲以上民眾預約，發現已有1萬個名額已額滿，不少符合資格民眾反映預約不到，調查發現造冊長者可能3C能力強、一馬當先上平台預約搶名額，造成55歲至64歲民眾有4千多人預約不到，因此評估施打量能後，晚間決定55歲至64歲民眾免預約，就可在22日及27日下午到快打站持黃卡、健保卡、身分證施打。

家有65歲以上父母的陳小姐說，今天收到簡訊通知，爸媽都符合預約疫苗的資格，趕緊搶約疫苗，爸媽才說剛收到鄰長送來疫苗注射通知書，由於遲遲收不到通知單，民眾無所適從造成，只好趕緊上1922平台預約。

曾梓展表示，第12期疫苗預計分2階段預約、施打，也採分流接種，BNT疫苗將在醫院及快打站、衛生所開打，AZ疫苗在診所施打，莫德納第1階段在快打站，第2階段則在診所施打，預計完成12期疫苗施打，全市人口第1劑疫苗涵蓋率可達70%、完成2劑者為30%，另11月4日後只要有剩餘疫苗也會持續開放合約院所開放符合資格者預約接種。

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