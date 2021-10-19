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    獨家》台中光榮國中英文段考考卷出包 全校被迫重考惹怨

    台中大里區光榮國中因七年級英文段考考卷印製時出包，造成四百多名學生本週三須全部進行重考。（資料照、記者陳建志攝；本報合成）

    台中大里區光榮國中因七年級英文段考考卷印製時出包，造成四百多名學生本週三須全部進行重考。（資料照、記者陳建志攝；本報合成）

    2021/10/19 23:46

    〔記者陳建志／台中報導〕台中大里區光榮國中近日進行第一次段考，沒想到七年級英文科考試時，學生發現有許多題目題意不完整無法作答，監考老師一看才發現老師出題後調整表格，卻造成後續題目超出考卷印製範圍被切掉，影響學生作答和分數，校方開會後決定在20日下午，全校七年級17個班都重考，家長和學生對於考卷出現此錯誤無法理解，認為學校出題、印製過程不夠嚴謹，才會出包造成學生困擾。

    大里區光榮國中近日進行第一次段考，沒想到七年級學生在考英文科時，發現有許多題目題意不完整，立即舉手跟監考老師反映，老師一看才發現考卷出問題，原本想在考試期間補救，但因影響題目太多難以補救，影響到學生作答。

    近日學生和家長接獲學校通知，表示因本次英文試卷無法測出學生程度，將在本月20日下午利用班會時間，七年級全部17個班，400多位學生都重考，讓學生和家長都覺得困擾，也對學校出題、印製後居然沒有再檢查一次，直到考試才發現此重大疏失覺得不可思議。

    光榮國中校長黃貴連今天表示，此次疏失是因出題老師出題後，交由兩位審題老師審題，出題老師依據審題老師的建議，進行圖表調整，沒想到造成後續的題目和圖表被切掉，超出試卷的列印範圍，造成題目的題意不清，影響學生作答，已經發出補救措施向家長說明，對此感到抱歉。

    陳姓教務主任也說，因出題老師將試題交給印製人員的時間太趕，造成印好後沒有再進行確認，考卷才會出包。未來將會加強審題機制，試卷印好後也會再重新檢查一次，確認沒問題才會發到各班進行考試，也對造成學生、家長困擾表示歉意。

    台中大里區光榮國中因七年級英文段考考卷出包，學校發給學生和家長命題失當補救措施說明並致歉。（記者陳建志攝）

    台中大里區光榮國中因七年級英文段考考卷出包，學校發給學生和家長命題失當補救措施說明並致歉。（記者陳建志攝）

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