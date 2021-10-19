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    聖笅！請示大甲媽影片曝光 罷免陳柏惟「讓祂很生氣」

    台灣基進立委陳柏惟罷免案23日舉行投票，台灣國成員今（19日）前往台中大甲鎮瀾宮擲笅，聲稱大甲媽以聖笅指示：「國共聯合欺壓3Q，令衪氣憤不能安眠」，要選民支持陳柏惟。（資料照，本報合成）

    台灣基進立委陳柏惟罷免案23日舉行投票，台灣國成員今（19日）前往台中大甲鎮瀾宮擲笅，聲稱大甲媽以聖笅指示：「國共聯合欺壓3Q，令衪氣憤不能安眠」，要選民支持陳柏惟。（資料照，本報合成）

    2021/10/19 19:57

    〔即時新聞／綜合報導〕台灣基進立委陳柏惟罷免案23日舉行投票，「台灣國」成員今（19日）前往台中大甲鎮瀾宮擲笅，聲稱大甲媽對於罷免陳柏惟「很生氣」，因此以聖笅指示「國共聯合欺壓3Q，令衪氣憤不能安眠」，要選民支持陳柏惟。

    「台灣國」成員王獻極在臉書貼出影片，團隊成員今日到台中，先前往大甲鎮瀾宮報到，由「台灣國」理事長陳峻涵向媽祖請示：「弟子陳峻涵代表『台灣國』來請示我們的媽祖婆，這次習近平與朱立倫打壓陳柏惟罷免案，媽祖婆是不是很生氣？是不是要護佑台中市民在23日這天，大家踴躍出來投票，來反對罷免陳柏惟？媽祖婆如果贊成，是不是賜弟子1個聖笅。」

    影片中，陳峻涵獲得聖笅；王獻極認為，這是大甲媽祖指示：「國共聯合欺壓3Q，令衪氣憤不能安眠，交待台中二選區選民23日站出來，挺3Q，愛台中護台灣，大甲媽才能安眠。」

    此外，「台灣國」理事長陳峻涵與創會長王獻極今日帶領約20名成員，在台中沙鹿拉布條演出行動劇，許多支持「不同意罷免陳柏惟」的活動人員也在現場，清水警分局派員警到場維持秩序並疏導交通，眾人高喊口號，場面平和，也呼籲民眾反罷免挺3Q。

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