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    水電費沒繳？一中商圈父子反目 撞破落地窗濺血

    發生父子打架爭執的集合式住宅。（民眾提供）

    發生父子打架爭執的集合式住宅。（民眾提供）

    2021/10/19 19:16

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市一中商圈內一戶民宅今天中午傳出打架糾紛，一對父子疑因水電費是否已繳納的問題起口角，雙方火氣越來越大竟衍生肢體衝突，雙方一陣拉扯撞破落地窗玻璃，父子倆也因此都濺血掛彩，所幸經送醫均無大礙，警方表示，將通知兩造說明，進一步釐清查明。

    據了解，29歲陳姓男子與62歲父親，以及母親、胞妹同住一中商圈內一處集合式住宅，今天中午陳父突然詢問陳「水費、電費都去繳了嗎」、「還沒繳就快點去繳一繳」，但陳自認早在上週就已繳納完，因此面對父親詢問，可能覺得沒有受到信任及尊重，高分貝回話。

    未料父子倆因此火氣都上來，先是口頭互嗆，接著口角爭執後衍生肢體衝突，儘管陳母在旁一直勸架並企圖拉開雙方，但雙方都不示弱，拉扯中竟意外撞破落地窗玻璃，一時間碎玻璃噴濺，造成陳男臉部撕裂傷，陳父手指也割傷，雙雙掛彩。

    陳母唯恐兩人繼續衝突，趕緊打電話報案，警、消獲報趕往時，陳男一度指控父親家暴，卻提不出相關證明，救護車先將受傷的父子倆送醫，所幸經醫治包紮均無大礙，至於是否涉及家暴或其他民、刑事責任，警方將進一步釐清查明。

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