東豐快接國4豐潭段 盧秀燕：爭取中央支持「立交共構」

市議員陳清龍爭取東豐快速道路銜接國道4號豐潭段採「立交共構」多年。（記者蘇金鳳攝）

2021/10/19 19:49

〔記者蘇金鳳／台中報導〕東豐快速道路銜接國道4號豐潭段，原規劃車輛需下台3線豐勢路後再上交流道往東行，市議員陳清龍及張瀞分爭取多年，要求國4豐潭段採「立交共構」，避免下平面道路造成塞車，並且要求東豐快趕快復工，市議會今天召開專案報告，市長盧秀燕在市議會承諾，東豐快一定會復工，市府也會爭取中央支持「立交共構」規畫，並尋求立委幫忙。

東豐快速道路從民國93年交通部初步規劃，在今年4月環評通過，市府進行後續作業，第三標正進行細部設計並朝明年開工目標推動，另第一標規劃東豐快速道路銜接國道4號豐潭段。

由於此一豐潭段，交通部高速公路局目前規劃車輛需下台3線豐勢路後再上交流道往東行，讓當地民眾很不滿，認為若下台3線將造成當地嚴重塞車，市議員陳清龍、張瀞分爭取多年，要求採「立交共構」，陳清龍還率民眾到市議會抗議。

市議會今天召開專案報告，陳清龍、張瀞分、冉齡軒、吳瓊華再次要求採「立交共構」，市長盧秀燕當場同意向中央爭取採「立交共構」。

建設局長陳大田表示，國道4號台中環線豐原潭子段計畫目前由交通部高速公路局施工，預計2023年國4豐潭段可直接銜接台74線，東豐快速道路目前規劃以立體交會方式與國四豐潭段銜接，完工後預期尖峰時刻可轉移台3線（豐勢路）約45%交通量，減輕台3線的道路壅塞情形，改善山城地區的交通。

市議員張瀞分（中）要求東豐快趕快復工。（記者蘇金鳳攝）

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