為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺中市

    東豐快接國4豐潭段 盧秀燕：爭取中央支持「立交共構」

    市議員陳清龍爭取東豐快速道路銜接國道4號豐潭段採「立交共構」多年。（記者蘇金鳳攝）

    市議員陳清龍爭取東豐快速道路銜接國道4號豐潭段採「立交共構」多年。（記者蘇金鳳攝）

    2021/10/19 19:49

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕東豐快速道路銜接國道4號豐潭段，原規劃車輛需下台3線豐勢路後再上交流道往東行，市議員陳清龍及張瀞分爭取多年，要求國4豐潭段採「立交共構」，避免下平面道路造成塞車，並且要求東豐快趕快復工，市議會今天召開專案報告，市長盧秀燕在市議會承諾，東豐快一定會復工，市府也會爭取中央支持「立交共構」規畫，並尋求立委幫忙。

    東豐快速道路從民國93年交通部初步規劃，在今年4月環評通過，市府進行後續作業，第三標正進行細部設計並朝明年開工目標推動，另第一標規劃東豐快速道路銜接國道4號豐潭段。

    由於此一豐潭段，交通部高速公路局目前規劃車輛需下台3線豐勢路後再上交流道往東行，讓當地民眾很不滿，認為若下台3線將造成當地嚴重塞車，市議員陳清龍、張瀞分爭取多年，要求採「立交共構」，陳清龍還率民眾到市議會抗議。

    市議會今天召開專案報告，陳清龍、張瀞分、冉齡軒、吳瓊華再次要求採「立交共構」，市長盧秀燕當場同意向中央爭取採「立交共構」。

    建設局長陳大田表示，國道4號台中環線豐原潭子段計畫目前由交通部高速公路局施工，預計2023年國4豐潭段可直接銜接台74線，東豐快速道路目前規劃以立體交會方式與國四豐潭段銜接，完工後預期尖峰時刻可轉移台3線（豐勢路）約45%交通量，減輕台3線的道路壅塞情形，改善山城地區的交通。

    市議員張瀞分（中）要求東豐快趕快復工。（記者蘇金鳳攝）

    市議員張瀞分（中）要求東豐快趕快復工。（記者蘇金鳳攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    中市議員率居民抗議 要求東豐快銜接國道四號採「立交共構」
    2021/10/01 13:22

    中市議員率居民抗議 要求東豐快銜接國道四號採「立交共構」
    東豐快速道路第二次公聽會 豐原民眾要求「立交共構」避免塞車
    2021/09/23 11:50

    東豐快速道路第二次公聽會 豐原民眾要求「立交共構」避免塞車
    東豐快銜接國道 議員要求豐原匝道採「立交共構」
    2021/08/20 21:50

    東豐快銜接國道 議員要求豐原匝道採「立交共構」
    東豐快速道路二階環評通過 拚明年復工、2026完工
    2021/02/04 18:04

    東豐快速道路二階環評通過 拚明年復工、2026完工
    臺中市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播