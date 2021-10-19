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    陳柏惟搭商務艙補眠也被轟 王浩宇不滿雙標舉顏寬恒為例

    陳柏惟「100小時民主最後一哩路」行腳活動今（19）日持續進行中，但昨有網友在高鐵商務艙捕捉他熟睡的模樣，諷刺「這一趟高鐵也算在民主苦行的累積里程數？」（圖取自王浩宇臉書）

    陳柏惟「100小時民主最後一哩路」行腳活動今（19）日持續進行中，但昨有網友在高鐵商務艙捕捉他熟睡的模樣，諷刺「這一趟高鐵也算在民主苦行的累積里程數？」（圖取自王浩宇臉書）

    2021/10/19 20:16

    〔即時新聞／綜合報導〕台灣基進立委陳柏惟罷免案23日投票，陳柏惟「100小時民主最後一哩路」行腳活動今（19）日持續進行中；昨有網友在高鐵商務車廂捕捉到他熟睡的模樣，質疑「偷跑」、「休息」。對此，前桃園市議員王浩宇不滿酸民雙標，舉實例強調「刪Q」志工、前立委顏寬恒可享的權益，「憑什麼就3Q當立委就不行」？

    陳柏惟從13日展開100小時選區苦行，18日則有民眾捕捉他在高鐵商務艙上熟睡的模樣，諷刺「這一趟高鐵也算在民主苦行的累積里程數」？懷疑他偷跑休息，但有網友秀出陳柏惟當日的公開行程表，直呼「先別見獵心喜啊」。

    行程表中可見，陳柏惟18日上午9點要在台北立法院質詢外交部業務報告，忙完公務要再搭高鐵南下台中，下午3點準時在霧峰出發苦行，直到晚上10點，等於是台北、台中兩頭奔波。

    對此，王浩宇今在臉書以「他們攻擊3Q搭商務艙」為題發文表示，作為立法委員，從選區到立院幾百公里，每天要搭幾趟高鐵嗎？「台東縣的立委劉櫂豪就曾跟我透漏，他最高紀錄曾經來回搭3趟飛機，質詢完又去會勘又回來投票，整天都在飛機上度過。屏東的（立委）莊瑞雄每天來回台北、屏東兩、三次是家常便飯」。

    王浩宇指出，立委來來回回是工作、來回奔波非常辛苦，立院補助國會議員一些預算，讓他們來回奔波時有地方好好休息，難道不合理嗎？他事後再發文說，若要攻擊陳柏惟搭商務車廂，至少要用相同標準要求顏寬恒，並提到顏寬恒過去擔任立委時，台中、台北奔波立院、選區也是天天搭高鐵商務艙，「立院對立委用相同標準補助、與高鐵合作，憑什麼就3Q當立委就不行？」

    18日有民眾捕捉陳柏惟在高鐵商務艙上熟睡的模樣，諷刺「這一趟高鐵也算在民主苦行的累積里程數？」懷疑他偷跑休息，但有網友秀出陳柏惟今日的公開行程表，直呼「先別見獵心喜啊」。（本報合成圖）

    18日有民眾捕捉陳柏惟在高鐵商務艙上熟睡的模樣，諷刺「這一趟高鐵也算在民主苦行的累積里程數？」懷疑他偷跑休息，但有網友秀出陳柏惟今日的公開行程表，直呼「先別見獵心喜啊」。（本報合成圖）

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