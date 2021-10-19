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    陳柏惟罷免票印好了 警嚴密戒護防外流

    陳柏惟罷免案23日投票，印製選票的財政部印刷廠四周門窗都貼上封條，警方也嚴密戒護，防止罷免票外流。（記者陳建志翻攝）

    陳柏惟罷免案23日投票，印製選票的財政部印刷廠四周門窗都貼上封條，警方也嚴密戒護，防止罷免票外流。（記者陳建志翻攝）

    2021/10/19 16:56

    〔記者陳建志／台中報導〕台中第二選區立委陳柏惟罷免案，將在10月23日舉行投票，本次選票在大里的財政部印刷廠印製，21日各區公所將到場領回罷免票，因此次投票全國矚目，中央選舉委員會主委李進勇昨到財政部印刷廠視察，了解選務工作準備狀況，叮嚀台中市選委會做好選務工作，警方今舉行安全維護勤務勤前教育，確保選票印製、運送、分發、保管安全維護滴水不漏。

    中選會主委李進勇，昨在台中市選委會總幹事周嫦梅、副總幹事賴鎮安，負責安全維護的台中市警局副局長林國清、保安科長黃水藤及霧峰分局長李建興等人陪同下，前往負責此次罷免票印製的大里區財政部印刷廠，了解選務工作準備狀況。

    李進勇強調，每一次投票都關乎民主政治的落實，為保護民眾的參政權利，已要求市選舉委員會及所有選務工作同仁，務必以最嚴謹的態度，並依據相關法律及實施計畫，審慎辦理選務作業。

    霧峰分局長李建興今也到印刷廠，主持執行罷免票印製安全維護勤務勤前教育，要求同仁落實罷免票印製、運送、分發、保管等安全維護，絕不容許有任何疏失，讓選務順利進行。

    這次罷免投票，選舉人數約29萬5300多人，20日將由各區公所分梯次派員在管制區點算包封罷免票，霧峰分局將派員警在管制區出入口處，協助點算期間的警戒，並全程蒐證、錄影，防止罷免票外流。

    21日上午，沙鹿、龍井、大肚、烏日、霧峰各區公所，將前來領回罷免票，員警除在印刷廠周邊道路執行交通疏導，各區公所轄區的警局，也會派警車全程戒護，將罷免票安全運回各區公所。

    陳柏惟罷免案23日投票，中選會主委李進勇（右3），昨前往印製罷免票的大里區財政部印刷廠視察，了解選務工作準備狀況。（記者陳建志翻攝）

    陳柏惟罷免案23日投票，中選會主委李進勇（右3），昨前往印製罷免票的大里區財政部印刷廠視察，了解選務工作準備狀況。（記者陳建志翻攝）

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