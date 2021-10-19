議員質疑兒童卡升國中失效浪費公帑 盧秀燕：會升級數位學生卡

台中市議員林祈烽質疑市府發兒童卡又要試辦數位學生證，根本是浪費公帑。（記者蘇金鳳攝）

2021/10/19 16:54

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市政府為推動「雙十公車優惠」政策，從109年起，發放給台中市14萬8千餘位國小學童每人一張兒童卡，今年也發放給一年級新生約2萬7千張卡，市議員林祈烽質疑，兒童卡為半票優惠卡，國小畢業升上國中後，該張卡片即無法再使用，等於每年都有2萬7千張卡片失效，明顯是浪費公帑。

市長盧秀燕表示，教育局已試辦學生證數位化，明年仍會繼續發放有照片的「兒童卡」，而國小生升上國中生後，兒童卡就會升級數位學生卡，不會有浪費公帑的問題。

市議會今天舉行專案報告，民進黨市議員林祈烽指出，從花博卡、兒童卡、數位學生證，再到台中e指通，凸顯市府對這些卡片或資訊的規劃和推動，完全沒有整合能力，也沒有專人在統籌處理，都是各局搞各局的，想到什麼就做什麼，除了浪費一堆公帑，又製造許多塑膠垃圾，政策變來變去。

林祈烽質問市長盧秀燕，市府每年發放2萬7千張的兒童卡，但學童小學畢業後，國中生還能拿這張卡片去搭公車和捷運嗎？如果不行，這張兒童卡的後續功能是什麼？是不是只能當垃圾丟掉？兒童卡採購金額究竟為多少？

林祈烽建議市長，應該整合兒童卡、花博卡等各項卡片，直接來推動市民卡。

市長盧秀燕表示，學生證上面要有大頭照，花博卡的正反卡面都已印滿無法放照片，所以無法拿花博卡當市民卡；當初發給小學生兒童卡是為了因應捷運通車，小孩坐車半票，但有議員建議應推動數位學生證將兒童卡升級，所以未來兒童卡會升級成有照片的學生證，每年都有新生，明年會繼續發卡。

教育局長楊振昇說，國中生沒有辧法享受兒童的半票優惠，所以要將兒童卡升級成數位學生證，教育局正規劃試辦學生證數位化，現正蒐集意見與評估試辧成效，做為推動學生證數位化的參考和依據。

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