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    中市府APP一堆 「台中e指通」也未整合 議員批不便民

    中市議員朱暖英批市府一堆APP，推出的台中e指通也沒有整合。（記者蘇金鳳攝）

    中市議員朱暖英批市府一堆APP，推出的台中e指通也沒有整合。（記者蘇金鳳攝）

    2021/10/19 17:33

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕中市府近來積極推行數位資訊服務，市議員朱暖英今天在市議會表示，數位資訊服務最大的目的就是要「便民」，但市府29個一級機關就推行了16款APP，平均每2個機關就有1款APP程式，購物節所推的App瞬間爆量就無法使用，市府現在又要推行台中e指通，卻沒將舊有的APP功能整合進來，達到「數位服務單一窗口化」的功用，實在不比1999方便。

    研考會主委吳皇昇表示，台中e指通自今年3月19日上線以來，會員數由3月底7054人增加至10月中旬32700人，成長約4.6倍，平均每月增加4200餘人，後續亦將持續優化平台功能及擴增服務項目，「以長期經營方式逐步提昇會員人數」。

    市議員朱暖英今天在市議會質詢，台中市府因應數位資訊浪潮，提出「台中e指通」措施，進行線上數位市政整合，欲提供便民的資訊服務。不過，隨著政府數位化的腳步，市府推出相關APP或是服務網頁反而是越來越多，也更讓人眼花撩亂，民眾往往都要花時間查找及下載程式，才能找到合用的資訊服務項目。

    朱暖英指出，市府共有29個一級機關，就推行了16款APP，平均每2個機關就有1款APP程式，而且民眾查公車、查稅金、申請社服服務、參加抽獎活動等等，都要再去下載有關的App，更何況不是每個app都好用。

    朱暖英表示，今年的購物節活動，所推的App瞬間爆量就無法使用，這不是今年才這樣，去年也這樣，像這樣早就該解決了。市府現在又要推行台中e指通，卻沒將舊有的APP功能整合進來，達到「數位服務單一窗口化」的功用，實在不比1999方便，數位資訊服務的最終目的是要便民，應該要減少民眾在操作上的困擾。

    吳皇昇解釋，APP整合問題，基於考量如有拍照、掃碼掃瞄、導航定位、即時推播等需要，以APP方式提供服務仍有較佳的使用體驗，故由各機關依使用情境進行評估後規劃。

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