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    議員爆市府拒給 全運會電競選手穿金戴銀才質問「為何不與市旗合照」

    全運會史上首次電子競技《爐石戰記》，台中市盧彥竣、李承杰包辦金、銀牌，卻無市旗合照。（市府提供）

    全運會史上首次電子競技《爐石戰記》，台中市盧彥竣、李承杰包辦金、銀牌，卻無市旗合照。（市府提供）

    2021/10/19 16:56

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕全國運動會今年首次將電子競技納入競賽，台中市選手盧彥竣、李承杰在昨天個人賽《爐石戰記》獲得全運會電競項目首面金、銀牌，為台中市展現電競實力，台中市電競委員會主委、市議員江肇國爆料，今天一早接到運動局來電質問選手為何沒有與市旗合照，要求務必要出示市旗，但出隊前逾3次索取市旗，運動局卻以「市旗不夠」、「市旗優先給其他正在比賽的項目！」拒發。

    江肇國表示，電競委員會沒有錯過參與市府任何一場會議，也詢問市旗超過3次，「也許是運動局認為其他單項比我們電競更可能得名，所以我們始終沒有拿到市旗」，直至盧彥竣、李承杰在電競賽穿金戴銀，今天一早運動局來電質問，指責為什麼沒有與市旗合照，並要求務必要出示市旗。

    江肇國說，台灣許多運動好手在國際賽事上，屢屢發生國旗風波，堅持希望國旗被看見，在國內最高賽事殿堂，也同樣希望台中市被看見，目前全運會還沒結束，希望運動局能珍惜並且重視這些小細節，讓每一個為臺中出賽的選手有被尊重、被保護的感覺。

    江肇國強調，每年質詢都有人批評市旗太醜，但仍希望能讓金牌、銀牌選手與市旗同框，讓大家知道我們來自台中。

    運動局回應，各代表隊選手在外努力征戰取得佳績，需要一同努力關心支持與打氣，賽事期間亦持續提供相關後勤支援，協助物資、慰勞各代表隊，對於本市選手創下紀錄，表達最高的恭賀之意。

    運動局表示，代表隊參加運動賽事，為彰顯城市主題性也都提供代表隊市旗，本次全運會也比照辦理，並依比賽時程提供代表隊伍，本案第一時間已經通知團本部後，已於第一時間將市旗送達，感謝各界以及各單項委員會的支持，一起為選手後續賽事繼續加油。

    全運會史上首次電子競技《爐石戰記》 台中市盧彥竣、李承杰包辦金、銀牌，頒獎時卻無市旗合照。（委員會提供）

    全運會史上首次電子競技《爐石戰記》 台中市盧彥竣、李承杰包辦金、銀牌，頒獎時卻無市旗合照。（委員會提供）

    台中市游泳代表隊在全運會奪牌，頒獎時與市旗合照。（市府提供）

    台中市游泳代表隊在全運會奪牌，頒獎時與市旗合照。（市府提供）

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