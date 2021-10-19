陳柏惟罷免案投票倒數 刪Q團體號召全民監票

刪Q總部呼籲全民監票，防止選舉奧步。（記者張軒哲攝）

2021/10/19 15:54

〔記者張軒哲／台中報導〕刪Q罷免團體與挺陳柏惟人士進入最後攻防，今日刪Q團體指出，選舉最後關頭要防奧步、防做票、號召全民監票，台中市3名藍營市議員羅廷瑋、黃健豪、陳文政現身力挺，高呼反惡委、反謊言、護家園，一起罷免不適任立委陳柏惟。

刪Q總部今日指出，距離罷免投票4天，有民眾反應收到很多不屬於自己和家人的投票通知，也有很多人至今尚未收到，所以叮嚀選民如果收到「不屬於」自己的投票通知，或根本連自己的投票通知都沒收到，一定要向自己選區所在地的區公所服務台反應。

總部指出，以2020總統大選台中市就有幾個票箱投票率數字異常，東區新庄里有三個票箱，其中編號1281的投票率只有54%，但其他兩個票箱卻有73%、72%；西區的三民里也有1票箱45%、另1票箱80%、西區春社里和向心里，投票率也僅有53%及56%，北屯區仁和里更是低到只有22%，以上資訊都是中選會公告的選舉資料庫所公布。

總部因而號召選民，可以早一點去投開票所，投完票之後，也能留在附近，留意有無可疑人士違法拉票。也公開拜託選務工作人員一定要確實查驗身分，因為現在疫情期間，口罩不離身，在查驗過程中，一般只能透過「人臉辨識」，查對身分證和大頭照，很多民眾的身分證發證後就沒再換過，照片與現實一定有落差，投票當天也要特別注意，若投票時察覺到自己的欄位己被註記投過票，立即向該投票所由罷免總部派出的監察員或在場的管理員、警察反應。

總部也質疑，黃捷罷免案的「各里各投開票所明細」至今尚未公布，不論是王浩宇、韓國瑜、黃國昌的罷免案都有公布明細，呼籲中選會務必要在陳柏惟罷免投票後，於法定期限內，公告明細。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法