花博卡後續處理 中市擬先讓市民繼續領取 再規劃中捷紀念票販售

民進黨市議員陳淑華質疑剩餘的144萬張花博卡，市府根本沒有活化。（記者蘇金鳳攝）

2021/10/19 14:19

〔記者蘇金鳳／台中報導〕民進黨市議員謝明源、陳淑華市今天在市議會質疑，剩餘的144萬張花博卡，市府至今仍未說明要如何處理，目前的規劃，讓人感覺到只想把卡片發完，沒有善用其功能，根本沒有活化，只是讓市民又多了一張卡片，非常浪費，應該要整合。

交通局長葉昭甫表示，台中花博卡先前因與廠商存有履約爭議未處理，財產歸屬狀況未明，現已由台中地方法院處理相關爭議問題，市府可繼續活化剩餘卡片，而花博卡後續處理將分兩階段辦理，因花博卡當時規劃對象為台中市民，第一階段規劃開放先前未領取花博卡的市民以不記名方式領卡，避免個資問題，並增加市民的外籍配偶也可申請領取；第二階段視花博卡領取剩餘狀況，初步規劃朝台中捷運相關紀念套票販售、市府重大活動等多元管道發送，讓想珍藏花博卡的外縣市民眾也可透過台中市活動取得。

民進黨市議員陳淑華指出，300萬張花博卡剩餘144萬張，換句話說花博卡已綁定人數共156萬張，跟台北市柯文哲市長拚了命推動、祭出熊好券優惠才使會員人數衝到154萬的台北通人數相當。但盧秀燕浪費了156萬實名登錄的花博卡，浪費了3年，比144萬空白花博卡更浪費。

陳淑華說，盧市府刻意忽視有156萬市民綁定的花博卡，市府開發的台中e指通，3月上架到現在10月19日剛好7個月，完成登錄會員只有3萬人，人數上差距懸殊，還浪費了3年寶貴的時間，實在太可惜。

陳淑華質疑，已經過了3年，市民原來綁定的花博卡還在不在都是問題，市府現在只是想著把剩下的花博卡發完，根本就不是在活化。

陳淑華說，台中e指通號稱要整合市政資訊，但整合不過是使用網頁連結，主要功能僅有繳停車費、繳學雜費，食衣住行樣樣不通。就普及性而言，台中e指通目前僅有3萬人註冊，使用人數嚴重落後，若使用人數持續低迷，e指通將毫無效益。

謝明源表示，未發出的144萬張花博卡，後續要如何活用，市長盧秀燕在8月底備詢時，似乎是要將花博卡拿來做市民卡的利用，讓想拿實體卡片而當時未領取花博卡的市民可以領取花博卡來作為市民卡使用。

謝明源不滿的表示，今天的專案報告裡交通局所謂的活化，只是將卡片發放給市民領取而已，沒有任何關於花博卡可作為實體市民卡的規劃，交通局甚至還規劃將花博卡開放給外縣市的民眾領取珍藏。

謝明源指出，交通局所謂的活化花博卡，看起來就是把剩下的144萬張花博卡想辦法發完而已，根本沒有活化的計畫，尤其市府五花八門的卡一大堆，為什麼不能綁成一卡通，才能便民。

市議員謝明源批市府的卡片五花八門，應該整合成一卡通。（記者蘇金鳳攝）

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