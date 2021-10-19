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    黑吃黑！3男假冒刑警洗劫毒蟲 毒蟲反撲全都GG了

    楊男等人穿著印有「刑警」二字的背心洗劫張男。（示意圖，記者許國楨攝）

    楊男等人穿著印有「刑警」二字的背心洗劫張男。（示意圖，記者許國楨攝）

    2021/10/19 14:09

    〔記者許國楨／台中報導〕楊姓男子去年間得知張姓男子持有毒品，抓準他目前被通緝也不敢張揚的心態，夥同羅姓、褚姓兩名同夥假冒刑警佯裝查案，趁機搜括張男身上海洛因及現金等財物，張男事後心有不甘委請廖姓友人討公道，向真正的警察謊報遭楊男等3人洗劫，結果全數被檢方起訴。

    檢警調查後，發現廖姓男子涉嫌誣告，而楊姓男子等3人涉及加重詐欺、僭行公務員職權等罪，全案在檢察官偵訊時，4人都承認涉案，台中地檢署今偵結起訴，另外褚、廖2人曾受有期徒刑宣告之罪，5年內又再犯有期徒刑以上之罪，視為累犯，建請院方加重其刑。

    起訴指出，47歲楊姓男子去年間透過友人得知，張姓男子持有海洛因，而且因案遭通緝，因此夥同分別42歲、38歲的羅姓及褚姓男子策畫該起黑吃黑案件，當年9月27日上午7時許，由褚駕駛租賃的轎車搭載楊、羅2人，前往張男位於台中市的出租套房，，由楊、褚身穿印有「刑警」2字的背心，3人一同敲打房門。

    等張開門後，3人佯稱是刑警要緝捕通緝犯，要求張坐在地上，隨後3人在房內翻箱倒櫃，趁機搜括張持有市價約20萬的海洛因，以及現金1萬元、存摺、提款卡、健保卡、駕照等財物後逃逸，隨後朋分贓物。

    張遭洗劫後向廖姓友人告知此事，廖為替張男討公道，當年10月7日佯裝自己是被害人報案，虛構捏造他在9月27日清晨，遭身穿刑警背心的楊姓男子等3人，以涉及機房洗錢案為由，搶走他在房內存放的壯陽藥、現金5萬元等財物，結果反因此遭警方識破送辦，台中地檢署今偵結，將楊等4人依加重詐欺、僭行公務員職權、誣告等罪嫌起訴。

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