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    潭子火車站文創市集 10/31萬聖節試營運！

    潭子火車站文創市，目前已近完工，預計10月31日萬聖節舉辦活動，開始試營運。（記者歐素美攝）

    潭子火車站文創市，目前已近完工，預計10月31日萬聖節舉辦活動，開始試營運。（記者歐素美攝）

    2021/10/19 12:54

    〔記者歐素美／台中報導〕台中潭子火車站前的文創市集，原訂去年9月完工開幕，因變更設計、消防及疫情等因素，一再跳票延期，至今未能完工開幕，不過，今天已有商家進駐準備10月底起試營運，台鐵台中貨運服務所經理江權祐表示，目前文創市集已接近完工，攤商也陸續進駐，業者將於10月31日萬聖節舉辦活動，開始試營運。

    潭子火車站前廣場自去年起即擺放10多個貨櫃，因遲遲未見施工，嚴重影響觀瞻，引發民眾詬病。市議員蕭隆澤也質疑台鐵未肩負起監督責任。台鐵台中貨運服務所經理江權祐表示，潭子火車站前的貨櫃文創市集，原訂去年9月完成，因台鐵局考量橋墩安全，要求業者退縮貨櫃位置，業者配合改圖，申請展延到去年底，後又因消防安檢與都發局現勘等因素，致包商一再申請展延。

    不料，今年5月疫情爆發，廠商擔心文創市集開幕受影響，因此慢慢施工，渡過疫情，原本疫情趨緩，預定9月底即可完工開幕，後又爆發長榮航空機師感染案，最近疫情降級，潭子火車站文創市集目前也接近完工，今天已有攤商進駐籌備，準備販售鯛魚燒。

    台鐵台中貨運服務所經理江權祐表示，承包商表示，將於10月31日萬聖節舉辦活動，開始試營運；率先進駐的攤商表示，因為疫情等因素，致開幕一延再延，目前已預定10月底開始試營運，潭子火車站進出人次多，未來生意可期。

    潭子火車站文創市集將於10月31日萬聖節舉辦活動，開始試營運！（記者歐素美攝）

    潭子火車站文創市集將於10月31日萬聖節舉辦活動，開始試營運！（記者歐素美攝）

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