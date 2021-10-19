罷免案最後一週 莊瑞雄、洪慈庸臉書PO文挺陳柏惟

罷免案前最後一週，洪慈庸呼籲大家守護勇敢率真，站在對抗惡勢力最前線的年輕人陳柏惟。（擷取自洪慈庸臉書）

2021/10/19 12:48

〔記者歐素美／台中報導〕10月23日（本週六）即是台中市第二選區立委陳柏惟的罷免投票，民進黨立委莊瑞雄今天在臉書PO文，呼籲大家「打三通電話，留下好立委」！前立委洪慈庸也表示，最後一週了，請大家守護這個勇敢率真，站在對抗惡勢力最前線的年輕人；曾參選台中市市議員的劉厚承也表示，最近常有人問他要不要再選舉，他表示，一個沒有背景、靠自己努力的青年選上立委，他努力的做好民意代表的本職，但被惡勢力無限的抹黑、無限凌遲。這樣的台灣，青年能參政嗎？呼籲民眾「守下柏惟，讓青年朋友有信心參政」。

莊瑞雄說，陳柏惟是他在立院的同事，年輕有熱忱，問政認真，質詢率百分之百，是相當優秀的人才。這段期間，陳柏惟遭到非常多不是事實的攻擊，看了很心疼，希望和我同樣關心陳柏惟的朋友，能夠給他溫暖。如果你是在台中第二選區的朋友，請站出來表態，不同意罷免。如果你是在其他縣市的朋友，請打三通電話給你認識的台中第二選區朋友，請他們站出來表態，不同意罷免。「支持陳柏惟，留下好立委」！

洪慈庸則說，最後一週了，請大家守護這個勇敢率真，站在對抗惡勢力最前線的年輕人。經過幾年從政，她有很深的感觸，沒有背景和資源的年輕人，必須用盡全力才能拚出微小的空間，但在惡鬥和利益交換之下，一再成為被霸凌的對象。

洪慈庸說，地方派系和勢力把持政治，彼此的利益成為交換的標的，要打破過去的沉痾極為困難，理念可以帶你乘風破浪，舊勢力的浪仍會一波一波打回來，但如果不挺起腰桿子堅持下去，政治文化就永遠不會改變。此時的柏惟，汗水淚水已分不清，或許大家認為當立委是份有錢有勢的好工作，「但對我們這些沒有背景、沒有家族勢力、沒有龐大金援的年輕人來說，這是因為對國家、社會充滿了理想，我想，沒有這份理想，無法每天過著五點起床工作、十點回家、十一點繼續開始準備隔天質詢的生活」。

政治是現實的考驗，是資源的拚搏戰！洪慈庸說，但不要讓這樣的年輕人輸給了現實、輸給了資源、輸給了家族勢力。陳柏惟最大的資源、最大的勢力就是我們的支持，最後這幾天，希望大家為台灣的政治環境再多做一點努力，告訴身邊的親人、朋友，支持柏惟、支持台灣改變政治惡習。陳柏惟出頭，也是替人民出頭，他一直站在大家前方這麼勇敢，但他並不是無堅不摧，他也會痛、也會委屈。「現在是他需要我們的時候，這次換大家好好守護他」。

劉厚承則說，最近朋友常問他要不要再選舉？他的答覆是「一個沒有背景、靠自己努力的青年選上立委，他努力的做好民意代表的本職，但被惡勢力無限的抹黑、無限凌遲。這樣的台灣，青年能參政嗎？ 」希望大家守下柏惟，讓青年朋友有信心參政。

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