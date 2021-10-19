網紅小玉換臉事件 盧秀燕挺高嘉瑜：儘速修法重辦

市長盧秀燕表示，她支持立委高嘉瑜主張，應該要修法重辦，而且要儘速修法。（記者蘇金鳳攝）

2021/10/19 11:54

〔記者蘇金鳳／台中報導〕網紅小玉換臉事件，知名人士擔心自己受害，中市議員黃守達今天在市議會提出質詢，市府如何防止「數位性暴力」事件發生，因為市長盧秀燕也可能是下一個受害者；市長盧秀燕表示，她支持立委高嘉瑜主張，應該要修法重辦，而且要儘速修法。

盧秀燕更強調，像這種數位犯罪，目前法律不夠重，很多人會挺而走險，謀取不法之財，與牢獄失去平衡，她主張要修法而且儘速辦理，而台中市境內要加強查察，網路上有相關數位性暴力問題，會要求警察及相關的法治機關，會強力介入移送偵辦，這個問題不可小看、不可縱容。

台中市議會今天進行專案報告，市議員黃守達要求盧秀燕市長重視「數位性暴力」的嚴重性的問題，黃守達指出，昨天網紅小玉被拘提到案，被控將多名知名網紅、藝人或政治人物的臉部圖像移植到色情片女優身上，並後製成色情影片販售牟利。

黃守達表示，這波受害者以女性為主，包含藝人明星、網紅、甚至連市議員都在其中。這也不僅僅是這幾天的事，很多人長期深受其害，卻又求助無門，更害怕站出來會被報復。

黃守達強調，包含市長盧秀燕，甚至於市府官員、議員，都極有可能在未來成為受害者。Deepfake是使用人工智慧深度造假，當公開的影像越多，AI學習的資料量就越大，越容易達到仿真的效果。可能被用於性侮辱，亦或者是拿來作為政治攻擊的手段。這次因主嫌帳戶位於台灣，尚有機會逮人，以後類似的犯罪都有可能再進化，受害者可能只能自認倒楣。

黃守達指出，製作、散布這類型的影片，可能觸犯《誹謗罪》或《散播猥褻物品罪》但實務上，這兩條罪責皆不重，阻嚇效果恐不足。目前我們對於數位性暴力，尚缺乏完善的法規來處罰，昨天總統更是聲明要重新盤點法規，研擬推動修法工作。

黃守達認為，台中作為智慧城市，盧秀燕市長作為女性首長，對此議題的表態與意見會非常有意義，應向台中市民展現預防與杜絕這類型犯罪的決心。在中央修法前，各局處更應該加強宣導，讓市民能夠了解此問題的嚴重性。

盧秀燕強調，她支持高嘉瑜的主張，要修法重辦，像這種數位犯罪，目前法律不夠重，很多人會挺而走險，謀取不法之財，與牢獄失去平衡，她主張要修法而且儘速辦理，而台中市境內要加強查察，網路上有相關數位性暴力問題，會要求警察及相關的法治機關會強力介入移送偵辦，這個問題不可小看、不可縱容。

市議員黃守達指網紅小玉換臉事件，市長盧秀燕也有可能是受害者，詢問市府如何因應（記者蘇金鳳攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法