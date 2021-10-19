聲援陳柏惟 公民團體號召青年返鄉投票

聲援陳柏惟，多個公民團體集結台中火車站，號召青年返鄉投下不同意罷免票。（記者何宗翰攝）

2021/10/19 12:01

〔記者何宗翰／台中報導〕立委陳柏惟罷免案即將在本週六投票，台灣青年基金會發起「青年返鄉守護民主挺3Q」反惡罷行動，今天上午邀集地方青年、民間團體到台中火車站外廣場召開記者會，表達對報復性罷免及惡意抹黑的不滿，並呼籲青年返鄉投票，民進黨市議員張家銨、蔡耀頡也到場支持。

台中市快樂家庭關懷協會代表蔡美華表示，越多年輕人返鄉投票，對陳柏惟是比較有利的，2020年投票日前一晚，高鐵台中站、沙鹿火車站都有塞車的狀況，經各團體討論這是很重要的指標，因此決定站出來呼籲青年返鄉投票。

全面罷免協會理事黃小奈表示，協會曾經倡議過選罷法的下修，堅信罷免是公民的基本權利，但抹黑、造謠不是；陳柏惟擔任立委2度獲公督盟評鑑優秀，百分百質詢率、出席率，在國會中表現名列前茅，不應該被罷免。

人本教育基金會台中辦公室主任曾芳苑表示，很多鄉親誤會不站出來就是支持柏惟，呼籲台中第二選區的鄉親及在外的青年們，一定要站出來投下不同意罷免票。

台灣青年基金會在投票日的前一天，也將在大肚、龍井、沙鹿、新烏日火車站外發送「青年返鄉守護民主 」口罩共3000份，鼓勵青年朋友返鄉，表達守護民主的信念。

今天包括台灣基地協會、人本教育基金會台中辦公室、台中市全面罷免協會、台灣獨立建國聯盟台中分部、台中市海平線協會、台中市點亮關懷協會、台中市快樂家庭關懷協會、行動山棧花、台中同志遊行聯盟、中部大學生政治觀察聯盟、台中市性別茶水間、台中港青年商事會，都派代表到場聲援。

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