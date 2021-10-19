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    深夜拜票、社群洗圖片擾民 陳柏惟澄清：非團隊所為

    陳柏惟團隊澄清，此圖片非官方圖文，是惡質造假文宣。（記者陳建志翻攝）

    陳柏惟團隊澄清，此圖片非官方圖文，是惡質造假文宣。（記者陳建志翻攝）

    2021/10/19 12:09

    〔記者陳建志／台中報導〕台中第二選區立委陳柏惟罷免案倒數4天，卻傳出有人假冒團隊名義，在深夜12點還打電話拜票，並在地方社群貼文洗版引發反感，甚至反動員叫民眾不要出來投票，陳柏惟認為這些惡質手段，已經影響到鄉親生活，對此感到難過，呼籲不要再有類似行為，也澄清非團隊所為，並考慮採取法律行動。

    陳柏惟在臉書發文表示，近來聽到不少民眾反映，有人假冒他的服務處，深夜拜票騷擾，或者故意在社群洗圖片、文字，故意引發反感，或假裝辦公室人員叫民眾不要投票，聽了實在覺得很難過，因為覺得鄉親的生活受到惡質手段的波及，而他沒有在前面把子彈擋下來。除了呼籲不要再這樣惡意打擾民眾，也澄清並非團隊所為。

    陳柏惟服務處執行長李雨蓁表示，近來確實接獲多位民眾反映，在深夜12點左右，接獲自稱陳柏惟的拜票電話；或者假冒志工名義，打電話拜票，卻請民眾投票當天不要出來投票，進行反動員。還有人截圖反映，在地方社團群組，以不明帳號用自製的圖卡，一次發10多張圖洗版。

    李雨蓁表示，這些行為不但擾民，且會引發民眾反感，一點都不光明正大，並浪費社會問題資源，澄清絕非團隊所為，要求有心人士應立刻停止，除請民眾接到、遇到協助保留證據，也會和律師研究，採取相關法律行動。

    陳柏惟團隊表示，接獲民眾截圖反映，有人在地方社群以自製圖卡貼文洗版，想引發民眾反感。（記者陳建志翻攝）

    陳柏惟團隊表示，接獲民眾截圖反映，有人在地方社群以自製圖卡貼文洗版，想引發民眾反感。（記者陳建志翻攝）

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