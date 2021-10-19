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    國民黨：陳柏惟是「三毒立委」 刪Ｑ給陳懺悔機會

    國民黨今日召開「三毒立委失格，還將台中海線選民當惡霸？」記者會。（記者施曉光攝）

    國民黨今日召開「三毒立委失格，還將台中海線選民當惡霸？」記者會。（記者施曉光攝）

    2021/10/19 10:44

    〔記者施曉光／台北報導〕國民黨今日召開「三毒立委失格，還將台中海線選民當惡霸？」記者會，指控台灣基進立委陳柏惟就是萊豬、毒空氣、毒品的「三毒立委」，並公布該黨實體文宣「刪Ｑ快訊」，以及在網路上所發布的「刪Ｑ懶人包圖卡」。

    國民黨發言人黃子哲表示，陳柏惟就是萊豬、毒空氣、毒品的「三毒立委」，先前面對外界質疑肇事逃逸、賭博電玩，也沒有誠實面對人民質問，以實問虛答的態度回應，他並批評陳柏惟的專業性不足，「當草包成為事實，罷免就是義務。」

    黃子哲說，陳柏惟在過去「罷韓」時曾說，「罷韓」就是給韓國瑜一個懺悔機會，今天刪Ｑ也是給陳柏惟一個懺悔機會，副總統賴清德昨天已經在臉書上公開力挺陳柏惟，這代表民進黨就是要跟陳柏惟綁在一起，要與滿嘴髒話、荒誕不經的立委一起沉淪，賴清德過去與蔡英文競爭時是國家機器的受害人，今天面對蔡英文以國家機器動員、反罷免，賴清德卻不為所動，還成為國家機器的幫兇。

    國民黨發言人張斯綱強調，刪Ｑ並非仇恨的展現，也不是所謂的報復性罷免，而是因為陳柏惟在立法院以及公共議題的表現，可以用「擋疫苗、挺萊豬、護中火、沒專業」等12個字形容，他呼籲台中市第2選區民眾應該思考這樣的立委能否代表民意，反應選民需求，為地方謀求發展。

    對於媒體詢問國民黨昨日公布的地方黨部主委名單中，存在許多有前科的人士，張斯綱則回應，國民黨有自己的黨規，任何黨員被法院一審判決有罪，就不予提名參選，國民黨反黑非常明確。

    國民黨發言人李明璇則批評陳柏惟是既無腦又充滿暴力的立委，而且臭屁且無俚頭，才苦行到第4天就跪了下去，為何旁邊的人沒倒下，陳就已經倒下？她說，這就是「演戲」、「苦肉計」，呼籲民眾23日一起出來罷惡，要讓刪Ｑ成功。

    國民黨今日召開「三毒立委失格，還將台中海線選民當惡霸？」記者會，公布該黨實體文宣「刪Ｑ快訊」。（國民黨提供）

    國民黨今日召開「三毒立委失格，還將台中海線選民當惡霸？」記者會，公布該黨實體文宣「刪Ｑ快訊」。（國民黨提供）

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