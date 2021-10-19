為何挺陳柏惟？ 館長霸氣：不挺台灣人難道要挺中國狗？

「館長」本月4日PO出與陳柏惟的合照，公開表態支持陳柏惟。（圖取自飆捍臉書）

2021/10/19 00:45

〔即時新聞／綜合報導〕台灣基進立委陳柏惟罷免案將於本週六（23日）投票，「館長」陳之漢本月初在臉書PO出2人合照表態力挺陳柏惟，粉絲卻為此分成兩派，反對的人也不斷詢問館長為何要挺陳柏惟？對此，館長霸氣回應，「不挺台灣人難道要挺中國狗？我講完了，不爽不要看」。

館長本月4日晚間在臉書PO出與陳柏惟的合照表態力挺，「我支持陳柏維，懇請鄉親們支持他，拜託拜託了」，短短19個字引發網友熱議，當時有館粉留言相挺「挺3Q，莫名其妙的刪Q是怎樣」、「3Q太有能力 ，所以被國民黨霸凌」、「謝謝阿館信心加持」、「支持認真問政的立委」，但也有人不以為然留言，「唯一支持就是刪Q」、「支持阿館但還是要刪Q」、「10/23一定投同意罷免」。

對此，館長18日在臉書發文表示，「最近總是有人問，你為啥挺那個刪Q（3Q）？」他霸氣解釋，「很簡單，不挺台灣人難道要挺中國狗? 我講完了不爽不要看 X」。針對有不滿的粉絲揚言退讚，館長也不客氣地說，「為啥退讚要特別留言？廢話真多 要不要登報我退了館長的讚？還是去里長那廣播？真X媽玻璃心」。

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