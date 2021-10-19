陳柏維「愛說謊」？自稱高中同學爆料 其他同學們忍不住出聲了

台中市第二選區立委陳柏惟（中）罷免案即將投票。（資料照，記者廖振輝攝）

2021/10/19 00:25

〔即時新聞／綜合報導〕台中市第二選區立委陳柏惟罷免案即將投票，他的高中劉姓同學日前爆料，指控陳柏惟高中時「說謊成性、愛嗆人」。對此，一名自稱也是陳柏惟高中同學的許姓女子18日在臉書PO文，分享她所認識的陳柏惟，並表示「我沒想到，其中一個發表不實言論的人，也是他的高中同學」。文章PO出後，引發不少陳柏惟的高中同學留言「滿好奇一個以前不熟的人打電話去Call in爆料的用意」、「我對他的印象只是他不太說話」，最後連陳柏惟也現身留言「各位同學好」！留言區宛如在開小型同學會。

這名自稱是陳柏惟高中同學的劉姓男子日前Call in節目，批評陳柏惟「說謊成性、愛嗆人」；陳柏惟事後表示，記得當年這同學蠻常被欺負，他算是對這同學比較好的，不知道對方為何這樣講？但陳柏惟也強調，他能理解，在社會上有些民眾、名嘴其實根本沒遇過他，卻可以講出一些不一樣的事情，並說，高中畢業到現在，從來沒見過這位同學，不知道為何會突然出來提20年前的事情，而且內容大部份不是真的。

對此，許姓女網友在臉書PO文，自稱也是陳柏惟的高中同學。她表示，高中時期，陳柏惟就是很有想法、活躍，不按牌理出牌，挑戰權威、體制的學生，生性幽默、樂觀、搞笑，學生生涯多彩多姿，「我也知道，他走上這條路，會受到很多的攻擊，以及抹黑。只是我沒想到，其中一個發表不實言論的人，也是他的高中同學」。

許姓網友說，她認識的陳柏惟家境平凡，可能連普通都稱不上，讓陳柏惟很早就知道，一切都要靠自己努力，看到陳柏惟靠自己的努力好不容易存錢買了一間中古的家，還要被質疑財產，真的很為陳柏惟心疼，更誇張的是，陳柏惟明明人緣就很好，腦袋很靈活，常常逗得大家哈哈大笑，竟然會有人說陳柏惟「人緣不好、什麼都騙、說謊成性」，「我覺得這幾句話才是在說謊」！

許姓網友也說，陳柏惟當年給班上同學一種「愛耍帥」的感覺，但完全不是挑釁那一種嗆聲的感覺，他雖然有時候會「瘋瘋的」，可是人品絕對沒問題，他也是個會玩但又會唸書的學生，是那屆學測全校第二高分。

許姓網友說：「我知道陳柏惟的個性很外顯，有些人不是很習慣，會感到反感，但是反感不應該用誇大不實的言論來攻擊他。看到他被戴上莫須有的批評，我覺得我有必要站出來說幾句話。」許姓網友說，從陳柏惟開始競選到現在面臨罷免；從默默無聞，到一步一腳印感動很多人，越來越多鄉親自發性的站出來，為陳柏惟加油打氣，讓人看在眼裡實在很感動。

「我是柏惟的高中同學，10/23我反惡罷。」最後她表示，這些一點一滴累積來的成績，不該被流言蜚語給摧毀，更沒有道理被一些莫須有的指控給抹滅。

貼文下方，有多位陳柏惟的高中同學紛紛留言說：「我是覺得一個只認識柏惟一年的人憑什麼說三道四，而且說到人緣我想劉姓同學應該好不到哪裡吧」、「我怎麼想不起來誰姓劉啊？」、「我對他的印象只是他不太說話」、「滿好奇一個以前不熟的人，20年後打去call in爆料的用意」、「你認識這劉同學嗎......我怎麼完全沒印象」、「我對劉的印象就是一個喜歡大聲唱歌的邊緣人」。

對此，陳柏惟幕僚李雨蓁也在臉書分享這許姓網友的貼文表示，同樣是高中同學，她寧可相信就住在選區，看著陳柏惟一路打拚的這位，台灣社會近日的動盪，真的不樂見再用仇恨來互相撕裂攻擊，她也謝謝這位陳柏惟的老同學勇敢站出來仗義執言。

其他高中同學為陳柏惟發聲。（擷取自臉書）

同學們在留言區熱烈討論，也釣出陳柏惟出來打招呼。（擷取自臉書）

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