「挺直腰桿才能改變政治文化」 洪慈庸表態力挺陳柏惟

洪慈庸（左）深知沒資源的年輕人從政不易，發文力挺陳柏惟（右）。（圖片擷取自臉書）

2021/10/18 23:43

〔即時新聞／綜合報導〕台灣基進陳柏惟罷免案即將於本週六（23日）投票，最後一週，兩方陣營也緊鑼密鼓宣傳己方理念。立法院顧問洪慈庸在臉書發文力挺陳柏惟，「如果不挺起腰桿子堅持下去，政治文化就永遠不會改變。」

曾在任台中市區域立委的洪慈庸晚間在臉書表示，經過幾年從政，她有很深的感觸，沒有背景和資源的年輕人，必須用盡全力才能拼出微小的空間，但在惡鬥和利益交換之下，一再成為被霸凌的對象。

洪慈庸指出，地方派系和勢力把持地方政治，彼此利益成為交換的標的，要打破過去的沉痾極為困難，「理念可以帶你乘風破浪，舊勢力的浪仍會一波一波打回來，但如果不挺起腰桿子堅持下去，政治文化就永遠不會改變。」

洪慈庸說，或許大家認為當立委是份有錢有勢的好工作，但對我們這些沒有背景、沒有家族勢力、沒有龐大金援的年輕人來說，這是因為對國家、社會充滿了理想，我想，沒有這份理想，無法每天過著五點起床工作、十點回家、十一點繼續開始準備隔天質詢的生活。

洪慈庸表示，政治，是現實的考驗，是資源的拼搏戰，但是，不要讓這樣的年輕人輸給了現實、輸給了資源、輸給了家族勢力，「陳柏惟最大的資源、最大的勢力就是我們的支持，最後這幾天，希望大家為台灣的政治環境再多做一點努力，告訴身邊的親人、朋友，支持柏惟、支持台灣改變政治惡習。」

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