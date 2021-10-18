洗腎好辛苦！台中嬤找里長訴苦 孫輩警哄回家

阿嬤難忍洗腎辛苦跑到里長家訴苦，里長請員警一起來勸阿嬤。（記者許國楨翻攝）

2021/10/18 22:16

〔記者許國楨／台中報導〕台中市東區一名阿嬤上週五難忍洗腎辛苦，騎著三輪車跑到經常對她噓寒問暖的里長家訴苦，還鬧著脾氣不肯回家，讓平時處理地方大小事的里長伯也束手無策，只好請員警一起來勸阿嬤，員警耐心安撫，總算讓她願意先返家休息，里長伯也自告奮勇，熱心幫阿嬤把三輪車一路騎回家，溫馨收場。

台中市第三分局立德派出所，當天中午接獲轄內新庄里長洪宗毅求助，警員吳育鑫趕往了解原委，原來是住在附近的85歲王姓阿嬤受不了長期洗腎的辛苦，不但身體不舒服，更擔心造成兒子的經濟負擔，早上8時多趁著兒子出門工作，獨自騎著三輪車跑到里長家訴苦，一直到中午用餐時刻都不肯回家，里長勸不動阿嬤，只好拜託警方出馬。

阿嬤不斷哽咽著重覆說：「幫我把這個（洗腎的）拿掉啦！」吳員安撫阿嬤，並從阿嬤身上寫有電話的小紙條聯繫上阿嬤兒子，得知阿嬤洗腎已有一段時間，近期又開始有失智情形，常常喊著不想洗腎，家人擔心出狀況，早就未雨綢繆在其隨身包包內放了多張電話號碼。

阿嬤兒子表示，因工作關係無法立即趕回家，但會再和家人討論該如何處理，對於員警的關心也很感謝；經員警耐心安撫情緒，拍著胸脯保證一定會幫阿嬤和兒子溝通洗腎的事情，阿嬤才終於答應讓員警帶她回家休息，熱心的里長也自告奮勇，一路將阿嬤的三輪車騎回住處。

警方提醒民眾，家中若有經常或可能會走失之長輩或家屬，可為其配戴防走失手環，以利家屬走失時，讓警方能快速掌握其身分，迅速協助返家，另籲請民眾，若在街頭發現需要協助的長輩，也請不吝伸出援手，留住迷失長輩並通知警方，讓他們能儘快平安和家人團圓。

里長自告奮勇，熱心幫阿嬤把三輪車一路騎回家。（記者許國楨翻攝）

員警與里長一起護送阿嬤回家。（記者許國楨翻攝）

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