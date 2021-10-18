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    賴清德表態挺陳柏惟 國民黨重批「睜眼說瞎話」

    P-211005-86408-M-016新任國民黨文傳會主委凌濤。（記者張嘉明攝）

    P-211005-86408-M-016新任國民黨文傳會主委凌濤。（記者張嘉明攝）

    2021/10/18 21:58

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    「台灣需要良善、年輕值得正義」 賴清德發文力挺陳柏惟

    〔記者林良昇／台北報導〕台灣基進黨立委陳柏惟罷免案本週六投票，副總統賴清德公開表態支持陳柏惟；國民黨文傳會主委凌濤今天（18日）表示，正因為台灣需要良善，所以要罷免「肇事逃逸」、「想開放娛樂性大麻」的「人品低劣立委」，正因為年輕值得正義，更要罷免「害年輕人打不到國際認證疫苗」、「護航3+11」的「衛福布」立委。

    凌濤指出，賴清德稱「陳柏惟沒有完美的資歷、有年輕人的勇敢無畏」，正確說法是「陳柏惟有肇逃跟涉足賭場的資歷，爭取開放萊豬時充滿無畏」，賴清德說「陳柏惟沒有參選資源」，監察院卻揭露陳柏惟募到2189萬元政治獻金，還收到多家建設公司挹注競選資金，這樣叫做沒資源？

    凌濤提到，賴清德當過立委，如果擔心有人用「可疑數據」質疑陳柏惟表現，不如自己上立法院網站查詢，如果對陳柏惟國會評鑑的差勁成績有意見不妨公開查驗，不要用「可疑數據」這種規避責任的字眼。

    至於賴清德稱陳柏惟當選感動了許多人，凌濤說，陳柏惟這麼「荒腔走板」，如果這樣依舊能在國會安然無恙，才是侮辱其他認真問政、服務選民的立委，才是欺負樸實誠懇的台中第二選區市民。

    凌濤說，年輕世代講求「透明誠信」，對是非曲直有獨立判斷的能力，賴清德為了「挺3Q」已經是「睜眼說瞎話」，綠營不必用青年標籤面對年輕世代「情緒勒索」，相信社會大眾在10月23日當天會投下「教訓惡質政客」的一票。

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