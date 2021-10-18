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    全運會》史上首次電競賽台中穿金戴銀 江肇國：注入一劑強心針

    全國運動會史上第一面的電競金銀牌由台中市包辦，由盧彥竣（右）奪下金牌，而李承杰（左）則獲得銀牌。（江肇國提供）

    全國運動會史上第一面的電競金銀牌由台中市包辦，由盧彥竣（右）奪下金牌，而李承杰（左）則獲得銀牌。（江肇國提供）

    2021/10/18 20:52

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕今年的全國運動會由新北市主辦，混合電子競技項目更在今年首次選辦，今（18）開始3天賽程，比賽項目包含《爐石戰記》、《英雄聯盟》，而爐石戰記的金牌與銀牌都獎落台中市！由盧彥竣及宜寧中學的李承杰擊退來自桃園市與新竹市的強敵，拿下全國運動會史上首面電競金牌及銀牌！

    台中市議員江肇國是現任台中市電競委員會主委，他表示，台中市代表隊個人戰首局就旗開得勝，盧彥竣第一場對上桃園市、第二場對上新北市都直落3，讓對手輸得心服口服。

    首場即八強戰的宜寧中學高三學生李承杰，對上高雄市與桃園市，都戰成3：2拉鋸戰最終獲得晉級。

    而這兩位台中市的代表選手也在冠軍戰碰頭，最終由盧彥竣以戰術型牌組搭配冷靜應戰的態度，首先搶得3局勝利奪下金牌，而李承杰則獲得銀牌，全國運動會史上第一面的電競金銀牌由台中市包辦！

    江肇國表示，電競項目首次選辦就傳來好消息，史上第一面全國運獎牌由台中市獲得，可見台中市推動電子競技運動有成，從前市長林佳龍打造電競城市，到現任市長盧秀燕接續以酷運動推行電子競技，如今看見台中市代表隊的成功，除了恭喜也感謝選手為台中發展電競注入一劑強心針！

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