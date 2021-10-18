大安媽祖像靠大甲媽祖擲筊？ 盧秀燕：媽祖的事當然要問媽祖

大安媽祖園區的雕像用擲筊決定，遭市議員施志昌質疑。（記者蘇金鳳攝）

2021/10/18 20:57

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市大安媽祖文化園區上週五由擲筊決定媽祖雕像材質確定為石像後，市議員施志昌今天（18日）質詢時問雕像何時可動工、園區OT進度？市長盧秀燕表示，地方上對於媽祖雕像材質很分歧，因此這次用擲筊方式決定，尊重媽祖的意見；施志昌反批，很多建設跟政策大家都有意見，市長就是要來做決策的。盧秀燕則回覆，媽祖雕像當然要用擲筊的方式由媽祖來決定；觀旅局長韓育琪表示，初估雕像完工約需三年。

台中市議會今天進行市長盧秀燕的施政報告，台中市議員施志昌，上週五大安媽祖文化園區雕像，於大甲鎮瀾宮擲筊決定材質的事，最後擲筊的結果就是用石像。大安媽祖文化園因為區長達三年沒有媽祖雕像，整個園區停置了三年，上週五擲筊結果出來，決定用青斗石來做媽祖雕像，那代表有人願意捐錢蓋媽祖。

施志昌詢問台中市長盧秀燕，既然確定雕像材質，是不是確定已經有人捐贈雕像？如果確定捐贈，市府預計何時動工？

盧秀燕表示，因為議會決議大安媽祖文化園區媽祖雕像興建不能動用市府預算，必須尋求民間捐贈，目前民間有意願，但地方上對於媽祖雕像材質很分歧，因此這次用擲筊方式決定，尊重媽祖的意見。

施志昌表示，很多建設跟政策大家都有意見，市長就是要來做決策的。

盧秀燕則馬上回應，媽祖雕像當然要用擲筊問媽祖的方式來決定。

韓育琪說，會由捐贈企業完成雕像後捐贈，目前規劃設置高度為25公尺。由於目前還要結構外審與執照申請，初估約需一年的時間，接下來建造雕像的工程約需兩年。

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