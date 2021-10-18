「台灣需要良善、年輕值得正義」 賴清德發文力挺陳柏惟

賴清德發文力挺陳柏惟。（圖片擷取自臉書）

2021/10/18 21:57

〔即時新聞／綜合報導〕台灣基進立委陳柏惟罷免案即將在本週六（23日）投票，「刪Q」、「挺Q」雙方陣營緊鑼密鼓宣傳理念。副總統賴清德今（18日）晚也在臉書發文，強調「台灣需要良善，年輕值得正義」，公開支持陳柏惟。

「不是好命囝仔，伊是台灣囝仔。」賴清德在臉書表示，陳柏惟沒有「好命囝仔」的身世，成長經歷跌跌撞撞，有勇敢也有莽撞，有承擔也有受挫，不因困難而放棄，走過曲折起伏的路，努力在職場上擁有一席之地，這不只是陳柏惟一個人的故事，而是許多台灣人都會面對的歷程。

賴清德大讚陳柏惟，雖沒有完美的成長經驗與資歷，卻有著年輕人的勇敢無畏，兩年前他手無資源，在最艱困的選區贏得勝選，兩年來他在地方上用心服務，在國會殿堂專業問政，用認真回報鄉親們一票票的支持。

賴清德為陳柏惟打抱不平，如今這樣的年輕人，同時面對來自一個大黨、前後兩任黨主席和一個地方大派系的反撲，用可疑的數據來指責他怠懈職務，以過往的坎坷來攻訐他人格破產，這樣傾全力欺壓一個小黨的民代，挾持著鋪天蓋地各方勢力來摧折一個年輕人的奮鬥，這樣的欺凌令人無法沈默。

賴清德說，仇恨動員與挾怨報復只會帶來撕裂與黑暗，這不是我們樂見的民主；以大欺小、羞辱詆毀，不是台灣人對待年輕世代的態度。

兩年前，陳柏惟當選感動許多人，證明了不論出身如何，只要努力、不放棄，年輕人終有機會出頭天。如今他面臨罷免危機，賴清德也呼籲民眾一起相挺，幫助他度過難關。

賴清德說，「在多元化的社會中，我相信民主可以理性思辨，良善能夠彰顯力量；資源不豐的政黨有機會成長，出身不好的『艱苦囝仔』有機會成功，只有良善與正義，才能讓更多年輕人在這塊土地上自由飛翔、綻放光芒。」

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