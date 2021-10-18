為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺中市

    「台灣需要良善、年輕值得正義」 賴清德發文力挺陳柏惟

    賴清德發文力挺陳柏惟。（圖片擷取自臉書）

    賴清德發文力挺陳柏惟。（圖片擷取自臉書）

    2021/10/18 21:57

    〔即時新聞／綜合報導〕台灣基進立委陳柏惟罷免案即將在本週六（23日）投票，「刪Q」、「挺Q」雙方陣營緊鑼密鼓宣傳理念。副總統賴清德今（18日）晚也在臉書發文，強調「台灣需要良善，年輕值得正義」，公開支持陳柏惟。

    「不是好命囝仔，伊是台灣囝仔。」賴清德在臉書表示，陳柏惟沒有「好命囝仔」的身世，成長經歷跌跌撞撞，有勇敢也有莽撞，有承擔也有受挫，不因困難而放棄，走過曲折起伏的路，努力在職場上擁有一席之地，這不只是陳柏惟一個人的故事，而是許多台灣人都會面對的歷程。

    賴清德大讚陳柏惟，雖沒有完美的成長經驗與資歷，卻有著年輕人的勇敢無畏，兩年前他手無資源，在最艱困的選區贏得勝選，兩年來他在地方上用心服務，在國會殿堂專業問政，用認真回報鄉親們一票票的支持。

    賴清德為陳柏惟打抱不平，如今這樣的年輕人，同時面對來自一個大黨、前後兩任黨主席和一個地方大派系的反撲，用可疑的數據來指責他怠懈職務，以過往的坎坷來攻訐他人格破產，這樣傾全力欺壓一個小黨的民代，挾持著鋪天蓋地各方勢力來摧折一個年輕人的奮鬥，這樣的欺凌令人無法沈默。

    賴清德說，仇恨動員與挾怨報復只會帶來撕裂與黑暗，這不是我們樂見的民主；以大欺小、羞辱詆毀，不是台灣人對待年輕世代的態度。

    兩年前，陳柏惟當選感動許多人，證明了不論出身如何，只要努力、不放棄，年輕人終有機會出頭天。如今他面臨罷免危機，賴清德也呼籲民眾一起相挺，幫助他度過難關。

    賴清德說，「在多元化的社會中，我相信民主可以理性思辨，良善能夠彰顯力量；資源不豐的政黨有機會成長，出身不好的『艱苦囝仔』有機會成功，只有良善與正義，才能讓更多年輕人在這塊土地上自由飛翔、綻放光芒。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    一張圖秒懂誰才是「小蝦米」 王定宇：財力對照不是民意呈現
    2021/10/18 21:27

    一張圖秒懂誰才是「小蝦米」 王定宇：財力對照不是民意呈現
    「站出來，反惡罷」 數百支持者烏日力挺陳柏惟
    2021/10/16 21:22

    「站出來，反惡罷」 數百支持者烏日力挺陳柏惟

    新竹光臨藝術節 古蹟光雕秀22日登場
    超挺！陳柏惟陣營缺宣傳車 中二鄉親一晚變出來
    2021/10/12 19:42

    超挺！陳柏惟陣營缺宣傳車 中二鄉親一晚變出來
    籲民眾站出來「反惡罷」 陳柏惟：不為拚輸贏，為台灣民主未來
    2021/10/11 23:29

    籲民眾站出來「反惡罷」 陳柏惟：不為拚輸贏，為台灣民主未來
    臺中市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播