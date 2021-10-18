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    藍營稱犧牲黃國書是為了救他 陳柏惟：離事實太遙遠

    陳柏惟（左二）今天在眾多支持者陪伴下，繼續在霧峰進行步行100小時行程。（記者陳建志攝）

    陳柏惟（左二）今天在眾多支持者陪伴下，繼續在霧峰進行步行100小時行程。（記者陳建志攝）

    2021/10/18 20:33

    〔記者陳建志／台中報導〕台中第二選區立委陳柏惟面臨罷免，今天（18日）展開第6天的100小時步行選區行程，在霧峰區出發前針對立委黃國書「線民事件」，強調「要檢討的應該是拿美工的人，而不是美工刀」；至於藍營認為此時爆出黃國書案是要救他，陳柏惟認為此說法離事實太遙遠，大部分的民眾應該都不能接受。

    陳柏惟今天下午在基進黨陳奕齊主席、台中市議員林德宇、高雄市議員林智鴻和眾多支持者陪伴下，雖然腳痛仍持續第6天的步行，在霧峰區中正路、樹仁路等路段從下午走到黑夜，沿途爭取民眾的支持，不少民眾給他加油鼓勵，他強調會一直走下去，希望用決心、熱情改變這次罷免的結局。

    陳柏惟出發前受訪，媒體詢問對於黃國書線民案有何看法？陳柏惟表示，因對於整件事沒有完全了解，不能進行評論。但是若有人拿美工刀劃傷了別人，那要檢討的應該是拿美工的人，而不是美工刀。

    對於國民黨說，爆出黃國書線民案是要救他，陳柏惟說，這種說法離事實和民眾認知太遙遠，認為黃國書委員在民主化後，對於台灣政壇的奉獻，還有各方面的資歷，自己都離他很遙遠，因此這種離民眾理解太遙遠的傳聞，因邏輯不通，大部分的民眾應該都不會接受。

    藍營稱此時爆出黃國書線民案是要救他，陳柏惟（左）駁斥此說法離事實太遙遠。 （記者陳建志攝）

    藍營稱此時爆出黃國書線民案是要救他，陳柏惟（左）駁斥此說法離事實太遙遠。 （記者陳建志攝）

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