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    力挺陳柏惟反惡罷 民進黨縣市主委發聲明︰繼續守護台灣民主

    民進黨全國各縣市黨部主委聯誼會會長邱建富（左4）、台中市黨部主委李天生（左2）等多位縣市主委，今天出面力挺陳柏惟，呼籲鄉親投不同意罷免。 （記者陳建志攝）

    民進黨全國各縣市黨部主委聯誼會會長邱建富（左4）、台中市黨部主委李天生（左2）等多位縣市主委，今天出面力挺陳柏惟，呼籲鄉親投不同意罷免。 （記者陳建志攝）

    2021/10/18 18:34

    ［記者陳建志／台中報導］台中第二選區立委陳柏惟罷免投票將在本週六舉行，民進黨全力動員相挺，全國各縣市黨部主委聯誼會今天由會長邱建富發表聲明，全力支持優秀立委陳柏惟留任，並呼籲台中二選區的鄉親，10月23日勇敢出來「挺3Q、反惡霸」，投下不同意罷免，繼續守護台灣的民主與未來。

    民進黨全國各縣市黨部主委聯誼會包括會長邱建富、台中市黨部主委李天生等多位主委，今天齊聚台中霧峰，共同發出連署聲明，邱建富表示，陳柏惟是優秀的立委，希望可以繼續留在地方服務，反對這種惡質的罷免，因此各縣市主委討論後，一致同意全力聲援陳柏惟，「反惡罷，挺柏惟」、「中二區留下好立委」。

    邱建富表示，陳柏惟當選立委後每天台中、立法院兩地奔波，在立法院表現傑出，出席率、質詢率都是百分百，2度獲得公督盟評鑑為優質立委，更完成3千多件選民服務，表現有目共睹，沒有辜負選民的付託。

    現在國民黨結合地方派系，推出報復性罷免，傾全黨之力進行造謠抹黑，陳柏惟可說是「小蝦米對抗大鯨魚」，呼籲中二選區選民勇敢站出來，投下反對罷免一票，為台中留下好立委。

    台中市黨部主委李天生也呼籲，除了住在這裡，還有北漂、南漂的中二區選民，都能夠站出來、返鄉投不同意罷免，強調這次的罷免是不公不義的罷免，因此從基層都自動自發動起來了，並認為這次的罷免並非國民黨和民進黨的政黨對決，因為陳柏惟是基進黨，非民進黨，但是兩黨的核心價值相近，因此全力進行聲援，並說國民黨利用抹黑的烏賊戰術發動這場罷免，所有看不下去的民眾都會站出來。

    民進黨全國各縣市黨部主委連署聲明，挺陳柏惟反惡罷。（記者陳建志攝）

    民進黨全國各縣市黨部主委連署聲明，挺陳柏惟反惡罷。（記者陳建志攝）

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