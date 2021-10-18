中市議員批盧秀燕上任3年沒產業政策 經發局提數據反駁

中市議員陳淑華批盧秀燕三年來，未看到中市產業發展。（記者蘇金鳳攝）

2021/10/18 19:57

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市議會今天進行市長盧秀燕的施政報告，民進黨市議員陳淑華表示，盧市府上任至今將滿3年，今年以來相關民調顯示，市民滿意的政策有雙十公車、老人健保、敬老愛心卡等補貼政策；在所有盧秀燕政策的調查裡面，經濟發展及就業機會的滿意度是最差，而這3年，都沒有看到市府針對現今產業變化趨勢提出什麼因應政策！

經發局表示，市府產業政策採「迎新輔舊」雙頭併進方式，一方面全力協助既有低污染工廠，輔導合法化，截至今年7月23日止，累計受理案件達4646件，特定工廠登記及納管核准件數近3462件，全國第一。對於具創新、低污染、高附加價值，且能創造就業的產業，全力協助加速投資，如知名半導體公司即將進駐，三井outlet二期、三井lalaport、美光、巨大等國際品牌大廠持續加碼，風電業者永冠集團、天力離岸風電、世紀樺欣風能進駐台中港離岸風電產業專區，西門子歌美颯台中機艙組裝廠亦正式開幕投產。市府透過實地訪視及投資障礙排除協助機制，全力加速廠商投產。

市議員陳淑華表示，台中市政府舉辦購物節活動，加上各大百貨週年慶，目前多數消費都集中在百貨等連鎖商場，在地店家及攤商都拿不到，沒有創造乘數效果，盧市長應有相關配套提振在地經濟。

陳淑華指出，盧秀燕除了發現金，具體產業政策沒半步，根本是撒錢市長「現金燕」，這是市長自稱的，除此之外也看不到台中市整體產業政策，再這樣下去台中市整體競爭力將落後其他縣市。

陳淑華表示，自從中科開發以來，帶動台中市產業升級後，前兩任市長都將產業升級、轉型列為重要施政重點。但這兩三年，除了配合中央、經濟部以外，沒有看到市府提出因應現在產業變化趨勢提出什麼政策！

陳淑華說，台中有中科、機械五金，未來發展潛力可期，對於電動車、AI、航太機械等產業具有相當優勢的發展機會，可是盧市長只想著撒錢滿足小確幸，只會辦購物節抽獎這樣煙火式的活動，卻沒有前瞻的產業發展方向，台中市發展何去何從？！

經發局指出，台中各項經濟指標成績亮眼，今年第二季七項經濟指標，包括公司登記家數成長數、公司登記資本額成長率、商業登記家數成長數、商業登記資本額成長數、新登記工廠家數、特定工廠與納管通過件數、投資台灣三大方案家數，除為六都第一，更是全國第一；其中公司登記家數成長數、商業登記家數成長數、商業登記資本額成長數更蟬聯五季高居六都第一。

經發局也說，根據投資台灣事務所最新統計資料顯示，截至10月15日，經濟部「投資台灣三大方案」台中家數已達211家，全國第一，投資金額超過2330億元、創造逾1萬7,000個就業機會。根據經濟部統計處公布的新登記工廠家數，自去年至今年5月，全台累計新登記工廠家數達1萬2,269家，其中以台中2782家六都居冠，知名廠商包含台灣美光、大立光、博大科技、汎德永業、全家便利等。

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