記憶停留母愛不變！8旬嬤欲匯款給女兒 背後故事有洋蔥

阿嬤記億停留在小孩念書階段，到郵局欲匯款給女兒繳學費。（記者許國楨翻攝）

2021/10/18 17:56

〔記者許國楨／台中報導〕台中市一名年近8旬的阿嬤，上週五到郵局聲稱欲匯款給在美國念書的女兒，行員唯恐阿嬤遇詐趕緊通報員警到場，經進一步向阿嬤家人查證，阿嬤女兒的確在美國無誤，但早已畢業結婚定居，唯獨阿嬤記憶仍停留在孩子念書時刻，才會心心念念要持續以往的匯款習慣，母愛的偉大，令人動容。

台中市第四分局大墩派出所當天接獲轄內郵局通報，表示有一名劉姓阿嬤欲匯款49萬給在美國念書的女兒，因擔心遭詐騙請求警方協助，巡邏中的員警黃冠菖、葉柏逸趕到現場了解時，阿嬤仍喃喃自語表示，女兒現在在美國攻讀大學，自己定期都會匯學費過去。

阿嬤並稱，自己辛苦大半輩子努力攢錢，供2名小孩在美國念書，讓他們無後顧之憂，並驕傲地表示孩子學業成績都很不錯，此次就是要匯款給女兒繳交學費，但當員警進一步向其家人查證，才知道阿嬤所稱仍在念書的女兒，早已畢業多年已結婚並在美國定居。

原來阿嬤疑似有失智傾向，兒女早已成家立業，唯獨記憶仍停留在孩子的讀書階段；員警考量阿嬤年事已高，除協助載送返家外，並叮囑同住孫子要好好照顧阿嬤，才放心離去，家屬對於員警的積極熱心感到萬分感謝，直呼：「有你們真好」。

所長曾一峯呼籲，若家中年長者疑似患有失智症狀，除了平時多予以關懷外，為降低走失機率，建議可申請預防走失手鍊，讓其隨身佩戴，俾利員警可即時提供援助。

員警護送阿嬤回家，並叮囑同住孫子要好好照顧阿嬤。（記者許國楨翻攝）

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