為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺中市

    記憶停留母愛不變！8旬嬤欲匯款給女兒 背後故事有洋蔥

    阿嬤記億停留在小孩念書階段，到郵局欲匯款給女兒繳學費。（記者許國楨翻攝）

    阿嬤記億停留在小孩念書階段，到郵局欲匯款給女兒繳學費。（記者許國楨翻攝）

    2021/10/18 17:56

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市一名年近8旬的阿嬤，上週五到郵局聲稱欲匯款給在美國念書的女兒，行員唯恐阿嬤遇詐趕緊通報員警到場，經進一步向阿嬤家人查證，阿嬤女兒的確在美國無誤，但早已畢業結婚定居，唯獨阿嬤記憶仍停留在孩子念書時刻，才會心心念念要持續以往的匯款習慣，母愛的偉大，令人動容。

    台中市第四分局大墩派出所當天接獲轄內郵局通報，表示有一名劉姓阿嬤欲匯款49萬給在美國念書的女兒，因擔心遭詐騙請求警方協助，巡邏中的員警黃冠菖、葉柏逸趕到現場了解時，阿嬤仍喃喃自語表示，女兒現在在美國攻讀大學，自己定期都會匯學費過去。

    阿嬤並稱，自己辛苦大半輩子努力攢錢，供2名小孩在美國念書，讓他們無後顧之憂，並驕傲地表示孩子學業成績都很不錯，此次就是要匯款給女兒繳交學費，但當員警進一步向其家人查證，才知道阿嬤所稱仍在念書的女兒，早已畢業多年已結婚並在美國定居。

    原來阿嬤疑似有失智傾向，兒女早已成家立業，唯獨記憶仍停留在孩子的讀書階段；員警考量阿嬤年事已高，除協助載送返家外，並叮囑同住孫子要好好照顧阿嬤，才放心離去，家屬對於員警的積極熱心感到萬分感謝，直呼：「有你們真好」。

    所長曾一峯呼籲，若家中年長者疑似患有失智症狀，除了平時多予以關懷外，為降低走失機率，建議可申請預防走失手鍊，讓其隨身佩戴，俾利員警可即時提供援助。

    員警護送阿嬤回家，並叮囑同住孫子要好好照顧阿嬤。（記者許國楨翻攝）

    員警護送阿嬤回家，並叮囑同住孫子要好好照顧阿嬤。（記者許國楨翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    孫女急尋3小時 警卻見阿嬤優雅端坐騎樓前
    2021/10/02 13:00

    孫女急尋3小時 警卻見阿嬤優雅端坐騎樓前
    9旬失智婦夜間獨坐路旁 東勢警巡邏發現助返家
    2021/09/27 12:02

    9旬失智婦夜間獨坐路旁 東勢警巡邏發現助返家

    新竹光臨藝術節 古蹟光雕秀22日登場
    台中八旬阿嬤二度抱「小被被」夜遊 幸遇同一熱血民眾
    2021/08/30 22:49

    台中八旬阿嬤二度抱「小被被」夜遊 幸遇同一熱血民眾
    過目不忘！台中警所長深耕地方 認出迷途嬤送返家
    2021/08/29 18:47

    過目不忘！台中警所長深耕地方 認出迷途嬤送返家
    臺中市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播