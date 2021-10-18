為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺中市

    台中梧棲2處空地堆置沙土釀空污 環保局開罰

    台中市梧棲區港埠路與港都一路附近兩處空地，被堆置大量沙土，造成空污，環保局將開罰。（鐘金水提供）

    台中市梧棲區港埠路與港都一路附近兩處空地，被堆置大量沙土，造成空污，環保局將開罰。（鐘金水提供）

    2021/10/18 17:10

    〔記者歐素美／台中報導〕台中市梧棲區港埠路與港都一路附近2處空地，上週起被堆置大量沙土，因最近東北季風吹襲，沙土形成嚴重污染，讓居民大呼受不了，向梧棲頂寮里長鐘金水投訴，鐘金水今天向環保局檢舉，環保局派員稽查，因地主分別為民眾及一家建設公司，環保局將依空氣污染防制法，分別開罰地主2萬至100萬及建設公司10萬至2000萬元，並限期改善，若未完成改善者，將按次處罰。

    梧棲頂寮里長鐘金水表示，梧棲區港埠路與港都一路附近2處空地，上週起被堆置大量沙土，因東北季風吹襲，塵土飛揚，嚴重影響環境及居民生活，才向環保局檢舉，呼籲民眾若堆置沙砂土應覆蓋、澆水，以免影響社區環境，並強調檢舉不法、人人有責！

    環保局表示，市府今天上午獲報後立即派員前往稽查，經查頂寮里兩處空地堆置土方裸露區域面積均大於500平方公尺，且未採取灑水保持濕潤或設置表面覆蓋等有效抑制粒狀污染物逸散措施。

    其中一處土地所有權登記為民眾，市府將依據空氣污染防制法暨固定污染源逸散性粒狀污染物空氣污染防制設施管理辦法，處2萬元以上、100萬元以下罰鍰；另一處土地所有權登記為建設公司，將處10萬元以上、2000萬元以下罰鍰，兩處皆通知地主限期改善，若未配合改善，將按次處罰。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    高市多區空氣瀰漫塑膠異味 環保局派員追查中
    2021/05/11 05:56

    高市多區空氣瀰漫塑膠異味 環保局派員追查中
    露天燃燒頻傳 苗栗今年累積開罰121件
    2020/12/06 14:05

    露天燃燒頻傳 苗栗今年累積開罰121件

    新竹光臨藝術節 古蹟光雕秀22日登場
    亞聚林園廠排放黑煙 環保局最重可罰500萬
    2020/03/10 15:31

    亞聚林園廠排放黑煙 環保局最重可罰500萬
    秋冬空污季來了 新法管制7項污染行為／連2日以上達到紅害 禁止拆屋、刨路
    2019/10/16 05:30

    秋冬空污季來了 新法管制7項污染行為／連2日以上達到紅害 禁止拆屋、刨路
    臺中市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播