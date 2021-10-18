台中梧棲2處空地堆置沙土釀空污 環保局開罰

台中市梧棲區港埠路與港都一路附近兩處空地，被堆置大量沙土，造成空污，環保局將開罰。（鐘金水提供）

2021/10/18 17:10

〔記者歐素美／台中報導〕台中市梧棲區港埠路與港都一路附近2處空地，上週起被堆置大量沙土，因最近東北季風吹襲，沙土形成嚴重污染，讓居民大呼受不了，向梧棲頂寮里長鐘金水投訴，鐘金水今天向環保局檢舉，環保局派員稽查，因地主分別為民眾及一家建設公司，環保局將依空氣污染防制法，分別開罰地主2萬至100萬及建設公司10萬至2000萬元，並限期改善，若未完成改善者，將按次處罰。

梧棲頂寮里長鐘金水表示，梧棲區港埠路與港都一路附近2處空地，上週起被堆置大量沙土，因東北季風吹襲，塵土飛揚，嚴重影響環境及居民生活，才向環保局檢舉，呼籲民眾若堆置沙砂土應覆蓋、澆水，以免影響社區環境，並強調檢舉不法、人人有責！

環保局表示，市府今天上午獲報後立即派員前往稽查，經查頂寮里兩處空地堆置土方裸露區域面積均大於500平方公尺，且未採取灑水保持濕潤或設置表面覆蓋等有效抑制粒狀污染物逸散措施。

其中一處土地所有權登記為民眾，市府將依據空氣污染防制法暨固定污染源逸散性粒狀污染物空氣污染防制設施管理辦法，處2萬元以上、100萬元以下罰鍰；另一處土地所有權登記為建設公司，將處10萬元以上、2000萬元以下罰鍰，兩處皆通知地主限期改善，若未配合改善，將按次處罰。

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