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    回收稻草、海鮮殼做水果包材 還能防潮抗菌

    利用稻草、PLA（聚乳酸）、甲殼素等做成的包材（左），與一般塑料包材相較更為環保。（興大提供）

    利用稻草、PLA（聚乳酸）、甲殼素等做成的包材（左），與一般塑料包材相較更為環保。（興大提供）

    2021/10/18 16:58

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕教育部氣候變遷創意實作競賽今年得獎名單出爐，中興大學「妙點子」團隊，由生醫工程研究所程華強助理教授指導，回收利用稻草、PLA（聚乳酸）、甲殼素等生質廢物，設計出適用於長途運輸的水果包材，能防潮抗菌，兼具環保減塑，而且平價，讓農民可用較便宜的價格取得具有特殊功能的紙張，獲得「金獎」與「最佳人氣獎」肯定。

    目前水果運輸多使用大量塑膠包材，但塑膠難以回收，對環境造成危害，妙點子成員包含生科系大三生周麗慧、生機系大二生林虹余發想利用稻草、海鮮殼等生質廢物，以及可生物降解的聚乳酸（PLA），製成「升值廢物包裝（WastePack）」，提供平價、防潮又抗菌的包材，不僅能取代塑膠包材，還能增加農民收益。

    周麗慧表示，廢物包材的概念過去曾有人提出，但此項作品的特點在於「使用生質廢物製成」且具有「有防潮抗菌的效果」，使用生質廢物可最大發揮資源的價值，同時壓低成本，讓農民可用較便宜的價格取得具有特殊功能的紙張，提升接受度。

    林虹余表示，此次的產品涉及化學、化工、森林等領域，由於兩人皆非相關背景，在研發的過程中，要不斷學習新東西，他們透過閱讀論文、求教於專業人士、採訪相關行業從業人員，在符合廢物利用的條件下，找出具有特殊功能的原料組合。研發時的一大難題是如何融合稻草（植物纖維）和PLA（環保塑膠），讓產品同時擁有紙和塑膠的特性。另一大難題則是抗菌的成分，最初所選的「兒茶素」無法附著在紙上，中間考慮過「柑橘精油」、「柿子葉」，最終選定「甲殼素」。

    周麗慧表示，參加主辦單位的研習營才發現，進入決賽的團隊許多都具有環境工程或都市設計背景，有些還有博士生參與，面對來自專業角度的質疑和不看好，讓他們一度對自己的作品失去信心，也因採訪、製作樣品、海報影片製作等大小事，都要由僅有兩人的團隊完成，他們很感謝所有給予幫助的人，有了這些幫助，妙點子才會有今天的成果。

    林虹余指出，獲得金獎和人氣獎不僅是對於他們的付出和想法的肯定，更是努力就會有結果的證明。妙點子團隊很開心能用創意嘗試讓環境更好，為地球貢獻一份心力。也希望妙點子的故事能鼓勵那些有個好點子的人，即使看似不可能，只要想做、敢做，就有機會實現。

    興大生科系大三生周麗慧（左）、生機系大二生林虹余回收生質廢物製作包材，獲氣候變遷實作金獎。（興大提供）

    興大生科系大三生周麗慧（左）、生機系大二生林虹余回收生質廢物製作包材，獲氣候變遷實作金獎。（興大提供）

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