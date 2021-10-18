這是失去制度本質意義的罷免 呂秋遠點出陳柏惟唯一的「錯」

立委陳柏惟（中）罷免案將於本週六（23日）投票。（記者廖振輝攝）

2021/10/18 19:37

〔即時新聞／綜合報導〕台中第二選區立委陳柏惟罷免案將於本週六（23日）投票，國民黨全黨頻頻為罷免陳柏惟催票。對此，網紅律師呂秋遠表示，這是一場已經失去罷免制度本質意義的「罷免」，他直言，陳柏惟唯一的錯，就是他不該孤身一人挑戰國民黨全黨以及顏家。

呂秋遠在臉書發長文表示，如果這次罷免陳柏惟的行動可以成功，他還真的不知道這樣的制度，究竟存在的目的何在？「別給我提到韓國瑜，當年他如果不是想要乘勝追擊選總統，罷免他，究竟有沒有正當性，也還很難說」。

「罷免，是要罷免不適任的人，不是要罷免看不順眼的人，好嗎？」呂秋遠不解地說，陳柏惟不適任的原因在哪裡？因為他支持美豬？支持美豬有什麼不好？台灣鳳梨、釋迦無緣無故被中國禁止進口，台灣人都覺得不合理，「美豬跟美牛一樣，只要符合標準為什麼不能進口？你可以不買，這是自由選擇的民主社會，況且支持美豬進口是超過半數立委同意的事情，怎麼不一起罷免這些人？」

呂秋遠指出，中火空污不是一個立委可以決定的事情，他也看不出來陳柏惟過去的言論有何不當，並諷刺相對國民黨眾多立委羞辱官員、拿口罩放進氣炸鍋、夾手夾到進加護病房等「凶神惡煞」的等級，陳柏惟的發言應該算是認真有做過研究，只是偶爾過於激進或不太切合實際，但他就基進黨立委，激進也是正常的。

針對罷免方和藍營抨擊陳柏惟反對疫苗提案，呂秋遠直呼真是笑死人，嘲諷在野黨有些提案根本就可以用匪夷所思來形容，例如「要求行政部門要在八月底一定要採購二千萬劑疫苗」，呂強調這種提案當然要反對，因為通過這種提案唯一的意義，就是讓在野黨可以拿來說嘴，「政府罔顧人命，我們要政府買疫苗，他們竟然否決。」

「後來衍生的肇事逃逸前科、賭博、財產議題，猛追著他打，那就更有趣了。前科？」呂秋遠質疑，陳柏惟已經為他曾做過的事付出代價，難道現在是強調更生人不能當民意代表嗎？那請問最想罷免他的顏家人，前科記錄有多少？「去質疑他有房子，有五百萬的房子不能當立委？而且出自於連家的質疑，我真的都不知道該怎麼回應了」。

呂秋遠認為，這場罷免投票就只是一場惡罷而已，顏家與國民黨，想要拿回原本屬於他們、不小心被一個名不見經傳的小卒拿走的這一席，他們想要藉由此戰，幫國民黨主席朱立倫奠定功績，所以先滅掉容易摧毀的小黨，讓2020年以來，國民黨所受的氣能夠一吐為快，也藉由此戰，幫顏家爭回面子，讓地方派系政治可以復活。

呂秋遠說，這是一場已經失去罷免制度本質意義的「罷免」，而陳柏惟唯一的錯，就是他不該孤身一人挑戰全黨、顏家，因此在國民黨要找人出氣、祭旗時成了這個對象；呂秋遠最後呼籲，泛藍的選民們能否給陳柏惟一個機會，在23日投下反對罷免票？因為這一票不是反對罷免而已，而是代表你保護小黨、支持年輕人、反對派系永續從政的信念，絕對值得你專程返鄉反對罷免，或是致電請父母勇敢的投下反對罷免票。

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