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    誓言追「線民」源頭 蔡其昌：這樣黃國書的「三退」才有意義！

    蔡其昌（見圖）談黃國書事件，強調要把源頭追出來，讓黃國書的「三退」有意義。（資料照，記者塗建榮攝）

    蔡其昌（見圖）談黃國書事件，強調要把源頭追出來，讓黃國書的「三退」有意義。（資料照，記者塗建榮攝）

    2021/10/18 18:06

    〔即時新聞／綜合報導〕民進黨立委黃國書昨（17日）坦承過去曾任威權時代國民黨的「線民」，宣布「三退」（退出民進黨、黨團運作、不再尋求連任），引發政壇譁然。對此，立法院副院長蔡其昌今天（18日）接受資深媒體人黃光芹專訪時強調「追源頭」，應該要去瞭解當時的情治單位如何壓迫，而不是去迫害底下的人。

    蔡其昌今接受黃光芹訪問 ，談到黃國書事件，表示自己得知當下非常震驚，事後也有去找黃國書了解，對方宣稱當時的情治單位威脅他若不配合，其親友等人都會有危險。蔡其昌稱，當時聽到這些話，心中其實感到相當難過，很難相信表現優良的黃國書竟然會有過去這段經歷。

    蔡其昌指出，黃國書個性溫和，做人也低調謙卑，也許是因為形象與「線民」差太多，所以外界得知這消息都感到很驚訝。不過，蔡其昌認為，這就是一個「歷史悲劇」，當時若不配合情治單位，很有可能當場就被「處理」；若選擇配合，就像黃國書一樣，未來也會被翻舊帳，「在那種歷史環境中，被情治單位盯上是很慘的」。

    蔡其昌接著說，黃國書反省道歉，承擔一切離開政壇，以他的角度來看，一個人願意承認過錯，他就會選擇寬容。他強調，現在應該去追溯源頭，了解當時的情治單位是如何壓迫，而不是迫害底下的人，「一定要往上追，把它解構出來，這樣黃國書的三退才有意義，同時他（黃國書）也要對過去曾被他調查的人道歉，乞求當事人的原諒。」

    蔡其昌表示，黃國書的反悔道歉看來不是耍耍嘴皮子，自己也尊重他的選擇，以後還會是朋友。

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