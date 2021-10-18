為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺中市

    民進黨縣市主委挺3Q 刪Q總部諷：先把家務事處理好再來

    台灣基進立委陳柏惟（見圖）罷免案投票在即，今天傳出民進黨各縣市黨部主委號召出面相挺、反惡罷；推動罷免陳柏惟的「刪Q總部」回應，民進黨內部近期紛爭不斷，「先把自己家務事處理好再來」。（資料照，記者廖耀東攝）

    台灣基進立委陳柏惟（見圖）罷免案投票在即，今天傳出民進黨各縣市黨部主委號召出面相挺、反惡罷；推動罷免陳柏惟的「刪Q總部」回應，民進黨內部近期紛爭不斷，「先把自己家務事處理好再來」。（資料照，記者廖耀東攝）

    2021/10/18 16:57

    〔記者歐素美／台中報導〕民進黨全國各縣市黨部主委今天（18日）出面挺立委陳柏惟、反惡罷；推動罷免陳柏惟的「刪Q總部」回應，民進黨內部近期紛爭不斷，台北市黨部評委召集人趙映光之子趙介佑涉嫌販毒、詐欺案，至今案情都尚未釐清，立委黃國書突然丟出退黨及不再連任下屆立委的震撼彈，黨內的「家內事」比罷免活動還要精彩，向民進黨喊話「先把自己家務事處理好再來挺陳柏惟」。

    刪Q總部指出，民進黨彰化縣黨部主委邱建富說陳柏惟是一位優秀的立委，應該要繼續留在中二區來服務，但陳柏惟先前的荒唐發言、失控行徑，還有肇事逃逸等等的事件，已經引起了大部分民眾的不滿。

    今天全國的民進黨地方黨部主委站出來，和陳柏惟站在一起，是否表示他們認同陳柏惟支持萊豬、反對採購疫苗、支持肇逃、認同他出口成「髒」、贊同動不動就要用暴力解決的個性。

    針對民進黨台中市黨部主委李天生指稱「大黨欺負小黨、大人欺負小孩」，刪Q總部指出，民進黨有完全執政的優勢，自從宣布要力保陳柏惟之後，全國各地的民意代表、黨公職傾巢而出，每天都有來自各地的遊覽車，連徒步直播都有電視節目的水準，「打人還敢叫救人」，是誰在動員、誰在傾全黨之力，明眼人都看得出來。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    出動變形金剛宣傳車被酸真有錢 刪Q總部︰羅智強的反萊豬宣傳車
    2021/10/18 16:29

    出動變形金剛宣傳車被酸真有錢 刪Q總部︰羅智強的反萊豬宣傳車
    陳柏惟罷免案投票倒數 藍議員黃健豪：救護車要隨時跟著
    2021/10/18 13:04

    陳柏惟罷免案投票倒數 藍議員黃健豪：救護車要隨時跟著

    新竹光臨藝術節 古蹟光雕秀22日登場
    國民黨今公布15縣市黨部主委 雙北等6地未定
    2021/10/18 12:41

    國民黨今公布15縣市黨部主委 雙北等6地未定
    鄭文燦發文相挺 陳柏惟：我會努力、堅持到底
    2021/10/17 22:25

    鄭文燦發文相挺 陳柏惟：我會努力、堅持到底
    「陳柏惟哩麥走」高鐵台中站自主舉牌 年輕人籲返鄉投不同意
    2021/10/17 20:36

    「陳柏惟哩麥走」高鐵台中站自主舉牌 年輕人籲返鄉投不同意
    拄柺杖也要陪走一段 民進黨中市屯區民代全員到齊挺3Q
    2021/10/16 13:56

    拄柺杖也要陪走一段 民進黨中市屯區民代全員到齊挺3Q
    臺中市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播