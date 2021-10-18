民進黨縣市主委挺3Q 刪Q總部諷：先把家務事處理好再來

台灣基進立委陳柏惟（見圖）罷免案投票在即，今天傳出民進黨各縣市黨部主委號召出面相挺、反惡罷；推動罷免陳柏惟的「刪Q總部」回應，民進黨內部近期紛爭不斷，「先把自己家務事處理好再來」。（資料照，記者廖耀東攝）

2021/10/18 16:57

〔記者歐素美／台中報導〕民進黨全國各縣市黨部主委今天（18日）出面挺立委陳柏惟、反惡罷；推動罷免陳柏惟的「刪Q總部」回應，民進黨內部近期紛爭不斷，台北市黨部評委召集人趙映光之子趙介佑涉嫌販毒、詐欺案，至今案情都尚未釐清，立委黃國書突然丟出退黨及不再連任下屆立委的震撼彈，黨內的「家內事」比罷免活動還要精彩，向民進黨喊話「先把自己家務事處理好再來挺陳柏惟」。

刪Q總部指出，民進黨彰化縣黨部主委邱建富說陳柏惟是一位優秀的立委，應該要繼續留在中二區來服務，但陳柏惟先前的荒唐發言、失控行徑，還有肇事逃逸等等的事件，已經引起了大部分民眾的不滿。

今天全國的民進黨地方黨部主委站出來，和陳柏惟站在一起，是否表示他們認同陳柏惟支持萊豬、反對採購疫苗、支持肇逃、認同他出口成「髒」、贊同動不動就要用暴力解決的個性。

針對民進黨台中市黨部主委李天生指稱「大黨欺負小黨、大人欺負小孩」，刪Q總部指出，民進黨有完全執政的優勢，自從宣布要力保陳柏惟之後，全國各地的民意代表、黨公職傾巢而出，每天都有來自各地的遊覽車，連徒步直播都有電視節目的水準，「打人還敢叫救人」，是誰在動員、誰在傾全黨之力，明眼人都看得出來。

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