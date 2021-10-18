議員質疑聯勤中心進度 盧秀燕：在與各界研討後將通盤規劃

市議員黃守達質疑中市舊聯勤中心進度，市長盧秀燕表示，為兼顧各方需求，市府重新盤點，在與各界研討後，將通盤規劃，大方向定案後，後續細節就能逐步推動。（記者蘇金鳳攝）

2021/10/18 16:31

〔記者蘇金鳳／台中報導〕位在西區的聯勤中心，市議員黄守達今天在市議會質疑其進度，社會局長彭懷真表示，將興建地上4層樓及地下3層的建物。市長盧秀燕表示，此案是在她立委任內、前市長胡志強時期，向中央爭取，當時規劃婦幼館，到市長林佳龍希望規劃非營利組織（NPO），為兼顧各方需求，市府重新盤點，在與各界研討後，將通盤規劃，大方向定案後，後續細節就能逐步推動。

市議員黄守達今天指出，去年他於議會質詢聯勤進度，社會局長彭懷真表示，原規劃NPO中心（非營利組織與志工發展中心工程）的興建，有地上10樓、9樓、7樓等版本正在討論中，當時也因方案尚在調整規劃中，所以都沒編預算。去年辦理聯勤會勘時，市府又再度擬出3樓、7樓、9樓的版本，方案變來變去，一直遲未定案。

黄守達表示，既然明年度的預算已編列，市府應該明確公布NPO中心的規模與後續用途。

黄守達質疑，從最開始的10樓，到後來只剩4樓，規模越蓋越小，樓層越來越少。市長盧秀燕說是為了「局部保留、新舊共構」才不得已只能蓋4樓，但去年社會局提出的7樓版本，就是以新舊共構為前提在規劃，為何如今說法驟變，前後對不起來？

黄守達也指出，施政報告提及將以跨局處整合方式，來推動西區兒童運動中心，且目前選址就位於聯勤NPO大樓。施政計畫內，也提到運動局已向社會局提出需求，要留設兒運中心所需空間。蓋西區兒童運動中心，看來已經勢在必行。

但黄守達質疑，西區的兒童運動中心主軸會是什麼？會有什麼？要怎麼蓋？會有什麼功能？市府應向市民說清楚，不要到時候只是一個沒經過規劃的小隔間，只為了應付盧市長的選前政見。

市府表示，此NPO案基地用途為「社會福利設施用地」，在配合文資審議建議「局部保存、新舊共融」，保留部分既有建築及樹木以延續歷史記憶的方式，調整規劃設計規模量體，並將台中市重要社會福利設施，納入NPO中心整體規劃，以求社會福利服務在本用地最佳化運用。另考量該區停車位不足，市府規劃增設停車位數量，並對外提供全時的停車使用管理，解決週遭停車問題，目前正調整規劃方案中。

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