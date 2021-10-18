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    陳柏惟該罷免？國民黨蕭景田接黨部主委 網狂酸「雙標」

    國民黨發布桃園市等15個縣市黨部主任委員人事案，赫見彰化縣農會理事長蕭景田（藍衣起立者）被任命為彰化縣黨部主委。（資料照）

    國民黨發布桃園市等15個縣市黨部主任委員人事案，赫見彰化縣農會理事長蕭景田（藍衣起立者）被任命為彰化縣黨部主委。（資料照）

    2021/10/18 17:02

    〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席朱立倫近日頻頻為罷免陳柏惟催票，日前更質問總統蔡英文，表態力挺陳柏惟「你要跟毒品站在一起嗎？你要跟賭博站在一起嗎？你要跟肇逃站在一起嗎」？今（18）日國民黨任命有殺警前科的蕭景田擔任彰化縣黨部主委，網路隨即湧現許多質疑聲浪，不少網友痛批，國民黨根本是「雙重標準」。

    對於蔡英文表態支持陳柏惟，朱立倫13日問蔡英文：「你要跟毒品站在一起嗎？你要跟賭博站在一起嗎？你要跟肇逃站在一起嗎？」還喊話蔡英文與國民黨一起來「反毒、反賭、反肇逃」。朱立倫還追問，對於一位「品德不佳」、「又不努力」、「過去涉賭博」、肇逃」，同時還「主張開放大麻、開放毒品」的立法委員，「蔡總統，你的主張是什麼」？

    結果朱立倫立刻被翻出過去曾和有肇逃紀錄的高雄市議員黃紹庭、曾經販毒涉賭被判刑的彰化縣議員張瀚天、捲入殺警案的前立委蕭景田站在一起合照。

    今日，國民黨發布桃園市等15個縣市黨部主任委員人事案，赫見彰化縣農會理事長蕭景田被任命為彰化縣黨部主委。對此，網友紛紛狠酸「朱先生......是跟誰站在一起？」、「KMT的標準就是他們可以的你們不行，這樣懂了嗎？」、「雙標」、「殺警爛咖也能挺 然後嘴人已經和解的肇逃」、「肇逃的不行 殺人的可以？」

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