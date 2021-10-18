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    民進黨台中市議員質疑罷免陳柏惟案 市府強調行政絕對中立

    民進黨中市議員林德宇質疑罷陳柏惟案行政不中立，市府強調行政絕對中立（記者蘇金鳳攝）

    民進黨中市議員林德宇質疑罷陳柏惟案行政不中立，市府強調行政絕對中立（記者蘇金鳳攝）

    2021/10/18 16:54

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市第二選區罷免立委陳柏惟投票在即，市議員林德宇今（18）日在議會質詢中指出，市府文化局主辦的活動竟然有罷免方志工上台宣講，要民眾投下同意罷免票，更有非選區的戶政事務所在粉專貼文宣導罷免投票注意事項，他質疑市府根本沒有遵守行政中立的原則；文化局長陳佳君則表示，文化局辦理相關藝文活動，絕對嚴守行政中立，是志工自行的行為。

    台中市議會今天進行市長盧秀燕的施政報告，民進黨市議員林德宇表示，由台中市政府文化局主辦的「2021百年宮廟風華」活動，在9月21日大肚萬興宮場次，竟出現罷免方志工上台宣講，呼籲在場民眾投下同意罷免票的情形。

    林德宇指出，選罷法第50條明定，中央及地方政府各級機關於公職人員選舉競選或罷免活動期間，不得從事任何與競選或罷免宣傳有關之活動；且違反規定者可處三年以下有期徒刑，並追償該機關所支之費用。

    林德宇質疑，百年宮廟風華是以台中市公務預算辦理的活動，這樣的情形難道沒有違法選罷法嗎？

    林德宇也指出，不在本次選舉區的潭子區戶政事務所，竟在臉書粉絲專頁貼文宣傳與自身業務完全無關的罷免投票注意事項，遭民眾質疑不妥後便火速下架，顯然也有行政不中立的疑慮。

    民政局長吳世瑋表示，選區內的五個區公所都有做相關的宣導，潭子區戶政事務所的貼文則已經下架了。

    林德宇批評，市府自稱嚴守行政中立，實際作為卻不是如此，且完全不知檢討，行政中立的精神蕩然無存。

    林德宇也要求，市府警察局應配合地檢署，報請檢察官進駐清水、烏日、霧峰等三個分局，針對罷免投票的賭盤、賄選、動員費、走路工、暴力滋擾等相關情資，一旦掌握就要即查即辦，確保罷免案的公正，也守護台灣的自由民主。

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