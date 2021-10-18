出動變形金剛宣傳車被酸真有錢 刪Q總部︰羅智強的反萊豬宣傳車

刪Q總部出動大型罷免宣傳車，與陳柏惟反罷免宣傳車差太大，網友笑稱是「「懶趴比火雞腿」。 （擷取自中二小喇叭臉書）

2021/10/18 16:29

〔記者歐素美／台中報導〕刪Q總部發動罷免立委陳柏惟，因四處設立看板，還有宣傳車及小蜜蜂，最近更被拍到出現大型的變形金剛宣傳車，遭網友酸「真有錢的罷免團體」，刪Q總部今天表示，那是台北市議員羅智強的反萊豬大型宣傳車，搖身一變成為罷免陳柏惟的吸睛焦點，穿梭在第二選區，大型的LED版搭配影片聲光音效宣傳，成為罷免最強宣傳車。

陳柏惟免案進入最後一週，罷免案雖由「民間」發起，但因前立委顏寬恒擔任罷免志工，國民黨也全面投入支持罷免，加上看板四處林立，罷免車輛更是四處趴趴走，相較之下，陳柏惟顯得十分「寒磣」，幾乎都是由民眾自主發起的反罷免小看板及簡陋的宣傳車，顯得「財力懸殊」。

最近，臉書更出現一張照片，上面是罷免陳柏惟的大型變形金剛宣傳車，下方則是支持陳柏惟的簡陋反罷免宣傳車，讓網友笑稱是「懶趴比火雞腿」。

刪Q總部對此表示，大型變形金剛宣傳車是台北市議員羅智強贊助，因選區道路有許多小巷弄，經溝通與協調下決定讓這部「戰車」僅繞行選區內的大條道路，以不妨礙交通和通行為原則。過去陳柏惟在競選期間也有大型的變形金剛助陣，讓許多民眾嘖嘖稱奇，表示沒看過這種這麼大型的宣傳車，非常感謝羅智強議員及許多支持者和地方民代，支援小型宣傳車，讓宣傳活動可以更加順利。

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