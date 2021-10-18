城中城燒出舊大樓都更問題 中市議員︰增加容獎提高整合籌碼

城中城大火，顯示老舊大樓都更的迫切性，中市議員李中建議增加容積獎勵來提高進行整合的籌碼空間。（記者蘇金鳳攝）

2021/10/18 16:20

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市議會今（18）日進行施政報告議程，李中議員指出，城中城大火凸顯老舊市區進行都市更新的必要性與緊迫性；過往一般都更與危老都更，誘因不足且無法大面積進行，他建議市長盧秀燕督促都發局，儘速提出舊市區跨街廓容積調派的方案，用增加容積獎勵來提高進行整合的籌碼空間，藉由多贏政策讓舊城再展風華。

市長盧秀燕表示，台中市的都更已有成果，目前東海戲院已改建，對於李中建議，可以研究規劃。

台中市議會今天舉行市長盧秀燕的施政報告，市議員李中表示，市政許多計畫卡關的理由，其實都是誘因不足，所以民眾配合度不高，而大智路與武德街的案例，顯示出提高誘因才是務實讓市政推動的關鍵。

李中指出，目前有一般都更與危老都更的法規，但前者要整合的難度很高，後者已有些民眾願意進行，但受限於原街廓道路狹小與個別建案面積不大的限制，台中市的申請件數雖然名列全國前茅，但以舊城區的整體戶數相比，仍是九牛一毛，整個舊市區的風貌依然陳舊不堪。

李中表示，日前他得知新北市提出一個四年期的專案計畫，這個計畫讓較小的基地（調出基地）可以整合到較大且臨主要幹道的基地（調入基地），調出基地則由調入基地負責開發成為公園綠地或廣場，再將產權移交給市政府，調入基地因此可以獲得最多20%的容積獎勵。

李中說，這個計畫一提出來，臨主要幹道的調出基地擁有者，因為有額外的容積獎勵，他們就有意願來進行整合；在小巷弄內的調出基地擁有者，會因為自己的權益移轉到主要幹道而增值，主動參加整合的意願因此提高；市政府可以節省公帑並獲得一塊已開發且有專責維護的公共設施產權；調出基地附近的民眾則可以獲得休憩空間，提升居住品質，這顯然是個多贏的好方案。

李中表示，盧秀燕市長上任後，積極推動危老都更，且有初步績效，但他認為新北的方案顯然更能避免破碎式的都更。

他建議盧秀燕市長要展現魄力，督促都發局儘速提出更有誘因且多贏的跨街廓容積調派計畫，藉由增加的容積作為整合溝通談判的成本，讓相關人都有強烈意願加入都更，這樣台中市的舊市區將能加速展現新風貌。

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