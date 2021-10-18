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    憑一張發黃會員卡 台中警助夜躺路邊輕熟女回家

    警方利用M-Police臉部辨識系統比對，查出女子被通報失蹤協尋。（記者許國楨翻攝）

    警方利用M-Police臉部辨識系統比對，查出女子被通報失蹤協尋。（記者許國楨翻攝）

    2021/10/18 15:19

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市一名女子上週六晚間被民眾發現倒臥路旁，警方獲報趕往處理，發現對方語焉不詳，疑有身心狀況，由於她身上未攜帶任何證件，僅有一張署名賴姓男子的超市會員卡，警方據此查出女子已在5天前被通報失蹤協尋，會員卡上的名字正是女子父親，趕緊通知家屬前來接回。

    台中市第四分局黎明派出當晚接獲民眾報案，稱一名婦人倒臥在南屯區龍富路旁，巡邏中的副所長黃彥融、員警陳漢滄、陳怡陵馳赴現場，見年約30多歲的女子衣衫襤褸，雙眼緊閉，待喚醒詢問其身分年籍資料時，女子均喃喃自語、語焉不詳。

    由於她身上未攜帶任何證件，僅有一張超市的會員卡署名賴姓男子，員警靈機一動，利用M-Police臉部辨識系統比對，查詢失蹤人口名單中，發現有一名女子的父親與該卡簽名同名，隨即聯繫家屬到場，家屬向警方表示，女兒領有身心障礙手冊，偶有情緒不穩定的狀況，平時均由家人輪流照護。

    此次她無故從家中獨自騎單車離家，已5日未歸，家屬心急如焚，立即至鄰近警所報案協尋，當晚接獲員警來電，女兒竟已流浪到離家10公里遠外的南屯區，所幸員警機警，利用女兒手持會員卡上面所簽署的名字與失蹤人口系統比對，迅速找到家屬，對於員警的熱心協助表達萬分感謝。

    副所長黃彥融呼籲，家中如有身心障礙家屬或高齡長者有記憶退化情形，可至各縣市社會局申請預防走失手鍊，或在手機下載GPS定位APP設定供親友追蹤防止走失。

    女子身上僅有一張署名賴姓男子的超市會員卡，上頭名字正是女子父親。（記者許國楨翻攝）

    女子身上僅有一張署名賴姓男子的超市會員卡，上頭名字正是女子父親。（記者許國楨翻攝）

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